Об этом сообщил Укринформ.

Судебное заседание будет проведено в нидерландском комплексе "Сгипол". Планируется, что 13-й блок слушаний продлится 16-18 мая и 8-10 июня.

В течение 16 мая на заседании будут сначала обсуждать компенсации для родственников погибших при крушении самолета. Затем слово дадут прокурорам и адвокатам россиянина Олега Пулатова – одного из обвиняемых в авиакатастрофе.

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