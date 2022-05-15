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Дело MH17: на заседании 16 мая заслушают прокуроров и адвокатов обвиняемого Пулатова

15 мая, 2022 воскресенье
16:31
война с Россией МН17 суд

В 10:00 16 мая в Нидерландах на суде заслушают прокуроров и адвокатов оккупанта Олега Пулатова, обвиняемого в сбитии в 2014 году над Донецкой областью пассажирского самолета Boeing-777

Об этом сообщил Укринформ.

Судебное заседание будет проведено в нидерландском комплексе "Сгипол". Планируется, что 13-й блок слушаний продлится 16-18 мая и 8-10 июня.

В течение 16 мая на заседании будут сначала обсуждать компенсации для родственников погибших при крушении самолета. Затем слово дадут прокурорам и адвокатам россиянина Олега Пулатова – одного из обвиняемых в авиакатастрофе.

  • Пассажирский Boeing-777 с 298 людьми на борту сбили на временно оккупированной территории Донбасса в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
  • 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • 8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
  • ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России.
  • 20 декабря 2021 прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета, и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
  • 21 декабря 2021 года прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
  • Нидерландская прокуратура предъявила требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в крушении самолета рейса MH17.
  • ЕСПЧ анонсировал на 26 января слушания по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.
  • 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о дальнейшем сотрудничестве в расследовании крушения МН17

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Новости
Нидерланды
россиянин
адвокаты
авиакатастрофа
MH17
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