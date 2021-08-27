Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу.

Соответствующее решение приняла 27 августа следственная судья Екатерина Широкая.

"Сегодня следственная судья рассмотрел ходатайство прокурора и постановила вызвать экс-президента в суд повторно. Следующее заседание запланировано на 4 октября на 9.30", - сообщили в суде.

Следовательно, соответствующим решением судья удовлетворил ходатайство адвоката. Повестка о вызове Януковича должна быть опубликована в газете и на сайте ОГПУ.

Ранее Высший антикоррупционный суд разрешил провести расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о нанесении ущерба государству на сумму свыше 500 млн грн.

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