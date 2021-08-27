Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд
Высший антикоррупционный суд опять вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за дела о завладении резиденцией "Межигорье"
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу.
Соответствующее решение приняла 27 августа следственная судья Екатерина Широкая.
"Сегодня следственная судья рассмотрел ходатайство прокурора и постановила вызвать экс-президента в суд повторно. Следующее заседание запланировано на 4 октября на 9.30", - сообщили в суде.
Следовательно, соответствующим решением судья удовлетворил ходатайство адвоката. Повестка о вызове Януковича должна быть опубликована в газете и на сайте ОГПУ.
- Ранее Высший антикоррупционный суд разрешил провести расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о нанесении ущерба государству на сумму свыше 500 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.77
- Актуальное
- Важное