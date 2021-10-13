Дело "Межигорья": ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

Так, 13 октября ВАКС избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном пользовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье" на территории Вышгородского района. Ущерб, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн грн.