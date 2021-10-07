Дело "Межигорье": ВАКС заочно арестовал Януковича
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу по делу о "Межигорье"
Решением приняли 7 октября на заседании суда.
"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Януковича, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.
- Ранее Высший антикоррупционный суд разрешил провести расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о нанесении ущерба государству на сумму свыше 500 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд несколько раз вызывал бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за дела о завладении резиденцией "Межигорье".
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