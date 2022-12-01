Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника столичного Управления ГАИ", - пишут в пресс-службе.

Следствие установило, что экскеров организовал составление инспекторами ГАИ заведомо ложных официальных документов о якобы невыполнении требования об остановке лицами, в том числе активистами общественного движения Автомайдан, которые 29 декабря 2013 года совершали автопробег в направлении резиденции бывшего президента Украины - Межигорья.

"По результатам рассмотрения судами заведомо ложных официальных документов в январе-феврале 2014 года привлечены к административной ответственности как участники автопробега, так и владельцы транспортных средств, не принимавших в нем участие. В дальнейшем часть таких решений судов отменена судом апелляционной инстанции", - объясняют в прокуратуре.

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Бывший правоохранитель обвиняется в совершении преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий, а также организации незаконного препятствования проведению митингов и демонстраций и составления должностным лицом заведомо ложного официального документа.

Напомним, ночью с 18 февраля на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ІТ-специалиста Алексея Лымаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко – лица, а Веремий – пулевое ранение в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.

Тогда Павел Бялай был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, тогда он был объявлен в розыск. А в марте 2017 года мужчину задержали. По данным следствия, именно Бялай стрелял внутрь автомобиля, на котором находился Вячеслав Веремий. Его считают "правой рукой" спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крисина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, избивал Веремия перед выстрелом .

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крисина к 5 годам заключения.

6 августа 2021 года сообщалось, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут выйти на свободу 7 августа 2021 года.

9 августа 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая, обвиняемого в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия.

23 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева назначил Юрию Крысину, которого осудили за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, 8 лет лишения свободы по делу о похищении и пытках активистов во времена Евромайдана.

18 января 2022 года правозащитница и адвокат семьи Небесной Сотни Евгения Закревская заявила, что дело Сергея Охотника, подозреваемого в организации похищения и убийства львовянина Юрия Вербицкого, умышленно затягивают , ожидая, пока завершится мера пресечения.

21 января 2022 года ДБР сообщило , что во время Революции Достоинства первым убили не Сергея Нигояна, как считали ранее, а Юрия Вербицкого.

9 февраля ДБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников МВД, которые в 2014 году незаконно ввозили из РФ в Украину гранаты для разгона митингующих на Майдане и разворовали 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.

9 июня ДБР дало разрешение на спецрасследование экс-заместителя председателя СНБО Владимира Сивковича, который организовал разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

15 августа спецрасследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с Майдана в 2013 году завершили .

16 июня, 2022 - стало известно, что в Украине будут судить 8 титушек, которые во время Революции достоинства похитили и пытали Игоря Луценко и убили принимавших участие в протестах Юрия Вербицкого.

19 августа стало известно, что тетушок, убивших журналиста Вячеслава Веремия, избивали участников Революции Достоинства и покушались на них, будут судить .

23 июля стало известно , что подозреваемые в сотрудничестве с ФСБ украинские силовики, эксвицепремьер Владимир Сивкович и теперь уже бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич пытались влиять на руководящее и среднее звенья Службы безопасности Украины, а также скрывали показания подготовки россиян к вторжение с Крымского полуострова в материковую Украину.

В тот же день бывшему украинскому высокопоставленному чиновнику, представителю команды Виктора Януковича Виктору Сивковичу, ныне скрывающемуся в РФ, сообщили о подозрении в государственной измене.

Спецрасследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с Майдана в 2013 году завершили 15 августа 2022 года.

В Украине будут судить заместителя экспредседателя милиции Одесщины Дмитрия Фучеджи, способствовавшего беспорядкам Антимайдана 2 мая 2014 года в Одессе, что привело к гибели людей.