Об этом стало известно во вторник, 9 мая, из telegram-канала Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд принял решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывших министра внутренних дел Украины, одного из его заместителей и экс-директора департамента материального обеспечения МВД Украины", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых.

Отмечается, что бывшие правоохранители в январе 2014-го организовали поставки для вооружения подразделений МВД Украины специальных средств - более 13 тысяч гранат производства Российской Федерации.

В дальнейшем обвиняемые организовали применение этих спецсредств, не находившихся на вооружении МВД Украины, стражами порядка в отношении митингующих 18 и 19 февраля 2014 года в центральной части г. Киева. В результате причинены телесные повреждения 127 участникам акций.

"В настоящее время по ходатайству стороны обвинения судом принято решение о передаче части этих гранат, которые не были применены к митингующим, Национальной полиции Украины для сдерживания военной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.