Дело Майдана: в Украине будут заочно судить экс-руководителей МВД, причастных к подавлению протестов 2014 года
В Украине заочно будут судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконным поставкам спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года
Об этом стало известно во вторник, 9 мая, из telegram-канала Офиса генерального прокурора.
"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд принял решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывших министра внутренних дел Украины, одного из его заместителей и экс-директора департамента материального обеспечения МВД Украины", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых.
Отмечается, что бывшие правоохранители в январе 2014-го организовали поставки для вооружения подразделений МВД Украины специальных средств - более 13 тысяч гранат производства Российской Федерации.
В дальнейшем обвиняемые организовали применение этих спецсредств, не находившихся на вооружении МВД Украины, стражами порядка в отношении митингующих 18 и 19 февраля 2014 года в центральной части г. Киева. В результате причинены телесные повреждения 127 участникам акций.
"В настоящее время по ходатайству стороны обвинения судом принято решение о передаче части этих гранат, которые не были применены к митингующим, Национальной полиции Украины для сдерживания военной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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