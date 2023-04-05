Дело командира, избившего срочника в Житомирской области, направили в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Командира части обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Обвинительный акт направили в суд.