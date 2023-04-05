Дело командира, избившего срочника в Житомирской области, направили в суд
ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области, применившего физическую силу к подчиненному
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Командира части обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Обвинительный акт направили в суд.
- Инцидент с избиением срочника в Житомирской области ГБР начало расследовать в марте после распространения соответствующего видео в соцсетях.
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