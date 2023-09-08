Один из самых мощных олигархов страны Игорь Коломойский находится за решеткой. В то же время министр обороны Алексей Резников уходит в отставку из-за коррупционных дел. Киевские власти решили подмести перед своей дверью? Украинская пресса настроена скептически.

И действительно, пока скептицизм по делу Игоря Коломойского присутствует у большинства людей, комментировавших решение Шевченковского района суда 2 сентября о содержании под стражей на 60 суток или возможности внесения залога почти в 510 млн гривен.

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Коломойский отказался вносить залог, и его адвокаты планируют подать апелляцию.

О чем может свидетельствовать отказ олигарха платить залог, который составляет примерно 12,7 млн. евро, которые у него есть?

Он не хочет быть на свободе?

Надеется ли он выиграть апелляцию, потому что такова договоренность?

Вообще эта ситуация может продемонстрировать: президент Владимир Зеленский принял решение о реальной борьбе с коррупцией или это "спектакль" для внешних и внутренних зрителей. Ведь процесс может тянуться долго, годы, а там, кто знает, что будет, возможно, даже и закрытие дела по разным причинам. Потому что немногие сегодня верят в обвинительное решение суда. И, в первую очередь, потому, что суды у нас нереформированы, а во вторую, потому что есть большие сомнения в наличии политической воли бороться с олигархами.

Игорь Коломойский — не один олигарх в Украине, даже если другие формально по закону об олигархах и не подпадают под такое определение.

А скелетов в их шкафах достаточно, чтобы оказаться на том месте, где сейчас Коломойский.

Есть мнение, что это младоолигархи, ставшие такими в каденции Владимира Зеленского, "расчищают" место для себя.

Будет ли борьба и с ними тоже, или притворятся, что их не существует?

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В любом случае, ситуация с арестом Игоря Коломойского породила множество версий и большое ожидание реальной борьбы с коррупцией. И те, кто принял решение прийти за Коломойским, должны осознать, что им нужно двигаться дальше, ибо другая власть уже придет за ними. Они должны подумать раз сорок, прежде чем начать публичную кампанию с Коломойским. Эта ситуация может открыть ящик Пандоры топ-коррупции в Украине.

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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