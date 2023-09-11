Еще в 2018 году мы вместе с британским журналистом Грэхемом Стеком написали книгу "Частная история…" , в которой описали схемы, о которых сегодня говорят Национальное антикоррупционное бюро Украины и Бюро экономической безопасности.

Вот одна из более трех десятков глав из этой книги — о том, как деньги ПриватБанка помогли Коломойскому и его партнерам получить контроль над нефтяной отраслью Украины. Напомню, что книга вышла в 2018 году, поэтому все должности и цифры в тексте ниже актуальны на тот период.

Глава двадцатая повествует, как нефть испортила ПриватБанк.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор – высокий худощавый мужчина лет шестидесяти. Костюм, широкий галстук, очки в едва заметной оправе, кучма уже седых волос.

Прежде чем попасть в Киев, он прошел долгий путь от выпускника военной академии Вест-Пойнт и службы в пехоте Армии США в Германии и Вьетнаме до работы в Госдепе. У Тейлора есть впечатляющий послужной список в области энергодипломатии. В предыдущих должностях он контролировал восстановление Афганистана и Ирака после разрушительных войн. Работая на Ближнем Востоке, настоял на том, что Израиль вышел из сектора Газа и поселений на Западном берегу реки Иордан.

Время, которое Уильям Тейлор провел в Украине, с 2006 до 2009 года, было сравнительно спокойным. Хотя его работа была омрачена предчувствием больших изменений в жизни страны – и не в лучшую сторону.

Когда Тейлор занимал свой пост, Украина нырнула в очередной экономический кризис, от которого пришли в себя не все украинские компании. Этот кризис был обусловлен рядом причин, среди которых – алчность украинских олигархов.

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В ноябре 2007 года Тейлор телеграфировал в Вашингтон о "провале в области энергетики": бизнес-группа "Приват" получила контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в стране - Кременчугским НПЗ. До этого завод находился под руководством совместного российско-украинского предприятия "Укртатнефть".

"Древний сложный правовой спор о праве собственности на акции "Укртатнафты"… завершился физическим вмешательством полиции девятнадцатого октября… во время смены директора" , – сообщил Тейлор в Вашингтон. Содержание его депеш стало публичным благодаря сайту WikiLeaks.

Корпоративная битва продолжалась между группой "Приват" и правительством российской республики Татарстан, которая поставляла нефть и контролировала нефтеперерабатывающий завод с 1990-х через "Укрататнефть". Но в 2007 году группа "Приват" с помощью Геннадия Корбана назначила своего управляющего – Павла Овчаренко и получила, таким образом, влияние на компанию. Тот факт, что новый управляющий "считается преданным украинским акционерам, включая группу "Приват" Игоря Коломойского, иллюстрирует "туманное корпоративное управление, характеризующее сектор энергетики", – завершил Тейлор свое послание.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод был самым крупным и современным в Украине. Тейлор также отметил, что он являлся "центральным для местной экономики".

"Учитывая его роль во внутреннем нефтеперерабатывающем рынке, любой сбой в его работе чреват прекращением подачи топлива по всей Украине" , – говорил дипломат.

Успешная операция Привата с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом была решающей для украинского нефтяного сектора. Достаточно быстро бизнес-группа Боголюбова – Коломойского стала основным игроком нефтяного рынка страны, потеснив других конкурентов.

Группа "Приват" еще в 1999-2003 годах скупила на открытом рынке более 40 процентов акций крупнейшей нефтедобывающей "Укрнафты", установила над ней контроль и благодаря этому получила доступ к более дешевым, чем у конкурентов, энергоресурсам. Теперь у приватовцев появилась и своя переработка.

Прежде чем покинуть Украину в мае 2009 года, Уильям Тейлор в одной из последних телеграмм дал хмурый прогноз развития нефтяного сектора. В Украине есть "серьезные внутренние проблемы в секторе экономики, подрывающие финансовую жизнеспособность государственной компании "Нафтогаз" и препятствующие развитию внутренних источников нефти и газа".

Через месяц после того, как Тейлор уехал из Украины, дипломаты США подтвердили его анализ ситуации: "Коломойский контролировал "Укрнафту", несмотря на то, что правительству Украины принадлежал пятьдесят один процент акций компании… он пытался обанкротить компанию, чтобы дешевле купить остальную часть акций".

В 2009 году НБУ ликвидировал Укрпромбанк, когда-то входивший в перечень крупнейших банков страны. В залоге у него находилась сеть из почти 500 автозаправок под брендом ANP. Банк привлекал депозиты, а кредиты выдавал своим АЗС. И после кризиса эта схема перестала работать.

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Группа "Приват" вызвалась спасать Укрпромбанк еще в конце 2008 года. На рынке ходили слухи, что Приват готов выложить 500 млн долларов за обанкротившийся банк. Первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков приехал в Укрпром с командой, чтобы провести аудит учреждения. Но увиденное их не заинтересовало. В итоге в 2009 году активы банкрота достались Дельту Банку Николаю Лагуну, и уже он продал сеть ANP группе "Приват" за 200 млн долларов . Так Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов расширили свою нефтяную империю.

Но пазл был бы неполным без контроля над нефтепроводами, гонящими государственную нефть из "Укрнафты" и импортную – из танкеров из Одесского порта – на Кременчугский НПЗ. Системой магистральных нефтепроводов – второй по величине в Европе – управляла государственная компания "Укртранснефть". Правительство Юлии Тимошенко поддержало назначение приватовского менеджера Александра Лазорко главой "Укртранснафты". Приближались президентские выборы, и канал "1+1" Игоря Коломойского мог помочь главе Кабмина в предвыборной гонке.

Также по поручению Юлии Тимошенко Кабмин подписал соглашение с миноритарными акционерами "Укрнафты", согласно которому они делегировали в наблюдательный совет пять представителей и предлагали кандидатов на должность руководителя компании. Если государство попытается сменить руководителей, то будет нести ответственность за нарушение соглашения в Лондонском суде. Позже эта договоренность позволила миноритариям судиться с Украиной и в Стокгольме и в Лондоне.

* * *

В 2011-м, четыре года спустя после получения группой "Приват" контроля над Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, бельгийский инвестиционный банкир Питер Ванхеке был назначен управляющим "Укрнефтью". Впрочем, в Украине он был известен не как бельгиец, а как бывший генеральный директор компании "Ренессанс Капитал Украина", которой руководил с 2008 по 2011 год, - "дочки" российской инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". Киевские циничные эксперты солидаризировались во мнении, что его назначение было пролоббировано группой "Приват". Ванхеке горячо отрицал эти обвинения: "Я здесь потому, что имею задачу. Я здесь не для того, чтобы быть чьей-то пешкой" .

Ванхеке, специалист по развивающимся рынкам, сделал странную карьеру на новой должности, не имея опыта работы в области энергетики. Штаб-квартира "Укрнафты" значительно больше походила на советское министерство, чем на компанию из 4 млрд долларов рыночной капитализации. В головном офисе не было даже ресепшена, эта компания с девятнадцатью тысячами служащих не имела англоязычной версии сайта.

Многое из того, что касалось Ванхеке, было странным. Его манера говорить о себе в третьем лице, повторяющиеся отсылки и сравнения с марафоном, хотя сам он был, мягко говоря, не атлетического телосложения. Только потом стало ясно, что к чему. На самом деле Ванхеке был не более чем пиар-менеджером государственной компании, и его появление стало одним из немногих визитов в головной офис "Укрнафты" в течение пяти лет пребывания в должности.

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Назначение Ванхеке управляющим "Укрнафты" позволило Привату и дальше влиять на нефтедобывающую компанию через других сотрудников. Это укрепило контроль группы "Приват" над нефтяным бизнесом Украины, прокладывая путь к созданию вертикально интегрированной компании на нефтяном рынке.

Дела бельгийского инвестбанкира Ванхеке противоречили его словам. Согласно тайному соглашению, открывшемуся после Революции достоинства в Украине, уже в 2015 году, Ванхеке согласился на получение миллионов долларов как дополнительную компенсацию от приватовских акционеров "Укрнафты" в обмен на управление компанией в их интересах. Он даже согласился, чтобы на время его отсутствия в Киеве его место занимал заместитель председателя, назначенный группой "Приват". Вскоре после этого он покинул Киев и в течение пяти лет, формально находясь у штурвала "Укрнафты", практически не появлялся в Украине , кроме ежегодного собрания членов правления.

Группа "Приват" теперь контролировала многочисленные операции в Украине, начиная с добычи и транспортировки нефти ("Укрнефть" и "Укртранснефть") и заканчивая переработкой и розничной торговлей (Кременчугский НПЗ и крупнейшая в стране сеть АЗС).

Питер Ванхеке говорил, что подобные вертикально встроенные компании работают и в других странах. К примеру, венгерская Mol, польская Orlen или австрийская OMV. Однако вертикальная интеграция в нефтяном секторе Украины была особенной. В этой системе главная роль отводилась ПриватБанку.

* * *

Аналитик Сергей Куюн построил карьеру, изучая теневые методы работы группы "Приват" и испытывая их влияние на себя. В 2016 году, после анализа схем группы "Приват" на нефтяном рынке, связанных с движением сотен миллионов долларов, он узнал, что суд сменил владельца торговой марки и сайта OilNews. Этот бренд Сергей Куюн выстраивал годами и теперь он был уничтожен одним росчерком пера.

Но это не остановило Куюна и он продолжил критиковать работу группы "Приват" в нефтяном секторе под новым брендом - Enkorr.

Начиная с 2010-2011 годов, группа "Приват", говорит Сергей Куюн, объединила "Укрнафту", "Укртранснафту" и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в одну производственную цепочку. Оставаясь в тени, частники использовали нефть "Укрнафты", транспорт "Укртранснафты" и завод "Укртатнафты" для непрозрачного производства нефтепродуктов. Продукцию продавали через постоянно меняющиеся подставные компании. Используя эту схему, утверждает Куюн, группа "Приват" могла продавать горючее на внутреннем рынке по значительно более низким ценам, чем конкуренты, и более низким, чем импортеры. Нефтяной бизнес Привата базируется на эксплуатации государственных или частично государственных компаний на неустойчивой правовой основе, поэтому у приватовцев не было стимулов инвестировать в эти компании. "Бизнес мог накрыться в любое время", – говорит Куюн.

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Как подсчитали аналитики аналитического центра DiXi Group, на 2015 год группа "Приват" управляла полутора тысячами заправочных станций по Украине при посредничестве региональных брендов. Горючее на этих заправках было на две-три гривны дешевле, чем у конкурентов, благодаря связи с "Укрнефтью".

Оборот бизнеса в 2016-м составлял 1,5–2 млрд долларов, говорит Сергей Куюн. Глава DiXi Group Роман Ницович оценивает его в 1 млрд. Глава аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Алексей Паращий называет цифру 0,65 млрд долларов.

Депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая, являющаяся племянницей уважаемого украинского экономиста Александра Пасхавера, также принадлежит к критикам бизнес-подходов группы "Приват". Когда-то она работала финансовым директором нефтегазодобывающих компаний. В Приват она имеет претензию в связи с уклонением группы от налогообложения при торговле горючим.

"Количество нефтепродуктов, проданных группой "Приват", превышает официально задекларированное производство Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. А значит, значительная часть производства Кременчугского нефтеперерабатывающего завода остается официально не задекларированной", - отмечает Войцицкая.

Виктория составила список подставных компаний, ассоциированных с топливными операциями группы "Приват", за 2014 и 2015 годы. Каждый – на пять страниц формата А4. Сравнивая два списка, она пришла к выводу, что четыре пятые компании не совпадают.

"Вот как это работает , – объясняет Сергей Куюн. – Есть сеть на полторы тысячи заправок, которыми управляют около пятидесяти фирм. Каждые полгода эти пятьдесят компаний меняются: одни исчезают, на их месте появляются новые. За эти шесть месяцев у компаний накапливаются налоговые боги. Прежде чем государственный аппарат может что-то сделать, компании улетучиваются, но сам топливный бизнес остается нетронутым".

Вместе с тем, временные компании являются каналом для вывода из ПриватБанка миллиардов долларов. Анализ кредитов, выданных банком в январе 2014 года и в июле 2016-го (данные находятся в распоряжении авторов), показывает, что около половины были предоставлены фирмам, вовлеченным в нефтяную схему.

Компании, которые Виктория Войцицкая называла операторами топливного бизнеса группы "Приват" в 2014 году, задолжали ПриватБанку умопомрачительную сумму в 28,5 млрд гривен – в соответствии с долговой книгой банка за январь 2014-го. В июле 2016-го картина подобна, однако компании уже другие.

Пять из шести крупнейших заемщиков ПриватБанка в июле 2016 года (в гривнах): "Мигора" (2,3 млрд), "Нафтаенерджи" (2,1 млрд), Oilstream (1,9 млрд), Zebrina (1,85) млрд) и "Пальмира трейдинг" (1,8 млрд) – были управляющими заправочных станций. Их ссуды в общей сумме составляли 9,95 млрд. Эти фирмы были зарегистрированы в 2015 году в Харькове с уставным капиталом 1000 гривен каждая. Очевидно, что это фиктивные фирмы. Все они были позже ликвидированы. Например, "Нафтаенерджи" управляла семьдесятю автозаправочными станциями.

"Эти фирмы берут кредит в банке и используют деньги для покупки нефтепродуктов на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе" , – объяснил Сергей Куюн.

Из-за того, что ПриватБанк играл роль финансового центра для топливных операций, этот бизнес мог оставаться вне контроля налоговых органов. Есть основания полагать, что компании самоликвидировались, а налоговые долги списывались.

Собранные свидетельства и материалы позволяют предположить, что крупнейшими корпоративными заемщиками ПриватБанка в июле 2016 года были не просто подставные компании, а функционирующие в рамках теневых схем по продаже топлива компании, созданные для того, чтобы минимизировать уплату налогов.

"В самом ПриватБанке было около пятисот служащих, руководивших этой операцией. Так что это не было секретом, об этом все знали" , – говорит сотрудник банка. Вряд ли об этих схемах знали все, все-таки в банке работало более двадцати тысяч человек. Но действительно многие знали.

Масштабная теневая нефтяная схема была частью большей системы "циклического перекредитования" Приватбанка, рассказывает один из аналитиков детективного агентства Kroll (по заказу Нацбанка Украины детективы изучали движение средств в ПриватБанке накануне национализации, - ред.). Под "циклическим перекредитованием" сотрудник Kroll подразумевает систему, когда старые ссуды одной группы компаний погашаются ссудами "нового поколения" подставных компаний и так далее.

Таким образом, деньги постоянно работали в нефтяном бизнесе группы "Приват": она не только скачивала горючее из украинских недр - она одновременно скачивала миллиарды из ПриватБанка.

Специально для Еспресо

Об авторе. Андрей Яницкий, журналист, директор по развитию сайта espreso.tv

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