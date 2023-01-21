Дело Коболева. Зачем защищать НАБУ?
К сожалению, в НАБУ не понимают, что архитектура власти Зеленского не предусматривает независимых институтов
Независимость Нацбанка не защитила даже прямая норма Конституции. А НАБУ – далеко не Нацбанк. Поэтому рано или поздно татаровы, смирновы, вовки придут рвать их по заказу с Банковой.
До подозрения Коболеву гражданское общество сплачивалось вокруг НАБУ и САП, как единственных островков сопротивления коррупции и беззакония во власти.
После подозрения Коболеву лично я не понимаю, зачем защищать НАБУ, если оно явно выполняет политический заказ Банковой
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После подозрения Коболеву лично я не понимаю, зачем защищать НАБУ, если оно явно выполняет политический заказ Банковой.
Если это не позиция всего Бюро, а Банковая просто купила одного опера, НАБУ должно сделать какое-то заявление. Если заявления НАБУ не будет, подозрение Коболеву, ударившему Газпром так, как никто не бил до него, это выстрел себе в ногу. Ибо когда за вами придут от Ермака, защитить вас будет некому.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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