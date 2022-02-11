Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Дело Хизб ут-Тахрир": в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар

"Дело Хизб ут-Тахрир": в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар

11 февраля, 2022 пятница
12:55
война с Россией

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух крымских татар Зекирьи Муратова и Вадима Бектемирова по делу об участии в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, 64-летний Муратов осужден на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а знаток ислама Бектемиров - на 11 лет строгого режима, три первых он проведет в тюрьме.

Сторона защиты настаивала, что у Зекирьи Муратова не обнаружили ничего, что связывало бы его с призывами к попытке свержения власти в РФ и с деятельностью, связанной с распространением идеологии террористических организаций (литература в виде книг, брошюр, газет, утвержденная списком Минюста РФ).

У Муратова не обнаружили оружия, наркотиков, взрывчатки, боеприпасов и других предметов, запрещенных в обращении законодательством РФ. Также не выявили планов, проектов планов, макетов и других предметов, доказывающих попытку планирования насильственного захвата власти в оккупированном Крыму и РФ.

Для крымского религиозного деятеля Бектемирова российский прокурор просил 12 лет лишения свободы. Защита Бектемирова указала суду, что обвинение основывается только на противоречивом решении Верховного суда РФ от 2003 года по признанию "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, все доказательства обвинения - это "выдумка и фальсификация фактов". В частности, секретный свидетель, используемый по "делу", которого узнали как Аднана Масри, "кочует" по уголовным делам под разными псевдонимами, а по некоторым уголовным делам выступает как открытый свидетель стороны обвинения.

Адвокат отметил, что на видеозаписи секретный свидетель настаивал, чтобы Вадим сел лицом к скрытой камере и задавал провокационные вопросы. Курбединов подчеркнул, что помещение, где вели запись разговора с Бектемировым, "находится в собственности сотрудника службы безопасности".

Он добавил, что экспертиза психолога, лингвиста и религиоведа не была обоснована научно и содержит прямые признаки подделки понятий и материалов. Это подробно описал в своей работе специалист Дубровский и подтвердил в ходе допроса в судебном заседании.

Вадим Бектемиров - магистр специальности "Исламские учения" факультета арабской литературы и гуманитарных наук, выпускник факультета арабского языка и литературы университета "Аль-Джинан" в Ливане. Он работал переводчиком до ареста, а также проводил молебны в поддержку семей политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам.

Зекирья Муратов - человек с третьей группой инвалидности, имеющий заболевания опорно-двигательного аппарата, а также хронические заболевания - гипертонию и стенокардию. 7 июля 2020 г. во время массовых обысков в Крыму его задержали по обвинению в совершении преступления по статье 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации). Киевский районный "суд" города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Муратова этапировали в Ростов-на-Дону, где он находится в СИЗО-1.

  • Напомним, 16 августа 2021 года суд РФ вынес приговоры 4 крымским татарам, сроки - от 12 до 18 лет тюрьмы по "делу Хизб ут-Тахрир".
  • 29 сентября 2021 года адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что в больнице Ростова-на-Дону к 61-летнему крымскотатарскому политзаключенному Сервету Газиеву применили насилие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Макрон Путін
9 февраля, 2022 среда
Макрон предложил Путину закрепить нейтральный статус за Украиной, но не проконсультировался с НАТО, - Daily Mail
Сергій Шкарлет
9 февраля, 2022 среда
В НАБУ и Генпрокурору поступило заявление о совершении преступления министром образования
10 февраля, 2022 четверг
"Повзучая оккупация": Резников призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ за блокаду Черного и Азовского морей
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.87
    Покупка 27.87
    Продажа 28.15
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 февраля
14:17
В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в ЕС
14:15
Андрей Ермак
Ермак: Работу Нормандского формата разблокировали, теперь переговоры будут проходить часто
14:13
Ее выпустили из тюрьмы, - тренер сборной Украины по биатлону о выздоровлении олимпийской чемпионки от коронавируса
14:00
Дискуссия Киевского форума по безопасности "Как быть с Минскими договоренностями". ПРЯМОЙ ЭФИР
13:58
Почти 40 тыс. привитых подростков оформили карточку "еПоддержка", более 1 млн грн потратили на школьные принадлежности
13:54
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты седьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
13:50
Роналду продолжает думать о своем будущем, вскоре он проведет переговоры с агентом и МЮ
13:49
Защищая Петра Порошенко, мы защищаем демократию и себя в Украине, - Федина
13:33
В Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов
13:33
Подрывали машины украинских военных: в Луганской области обнаружили арсенал с боеприпасами оккупантов
13:31
Чехия планирует продолжить поставлять Украине оружие
13:13
Финляндия продлила карантинные ограничения на въезд в страну до 13 марта
13:09
Из Украины депортировали вора в законе из санкционного списка СНБО
12:54
В Италии произошло извержение вулкана Этна
12:53
В Киеве нет предпосылок для введения локдауна, - КГГА
12:48
В "Шахтере" подтвердили информацию об интересе к 21-летнему украинцу из Англии
12:48
Новое вторжение РФ в Украину может произойти в любой момент, даже до окончания Олимпиады-2022, - Блинкен
12:35
ICU – лидер рынка НПФ по итогам 2021 года
12:31
таблетки
Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты
12:29
НАБУ завершило расследование дела экс-директора "Оператора рынка" Евдокимова из-за растраты 2,15 млн грн на собственные премии
12:29
НАТО
НАТО планирует разместить своих военных в Словакии, Румынии и Болгарии
12:28
Инфографика
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в седьмой день Игр в Пекине
12:15
Олимпиада-2022: украинка Джима финишировала в топ-10 спринта в биатлоне
12:15
Орбан пригласил Трампа в Венгрию для поддержки избирательной кампании
12:13
Машины для ремонта путей, которые закупила Укрзализныця, в ненадлежащем состоянии, - "Схемы"
12:11
Зеленский
Зеленский подписал закон о регуляторе в сфере электронных коммуникаций
12:05
нормандская четверка
Следующие переговоры советников "нормандской четверки" назначены на март, - DPA
12:01
"Заработали" 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов: в Кировоградской области разоблачили группу медиков
11:56
Порошенко
Порошенко возле Апелляционного суда призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
11:53
Эстония предоставит Украине свыше €350 тыс. гумпомощи
11:50
Владислав Супряга
Ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него проблему с языком: в Италии объяснили, почему подписали 35-летнего конкурента для Супряги
11:48
Великобритания отменила карантин для непривитых и требование ПЦР-теста для вакцинированных туристов
11:38
Обновлено
Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря, украинская сторона подтвердила
11:24
Starship
В SpaceX представили межпланетный корабль Starship
11:21
Российские войска в ОРДЛО привели в высшую степень боеготовности
11:19
Трубицын
Взятка в 1,26 млн грн: суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "слуги" Трубицына
11:14
Первая женщина - глава лондонской полиции подала в отставку из-за критики мэра
11:10
Олимпийская чемпионка из Украины выздоровела после коронавируса и вернулась в расположение сборной в Пекине
11:02
Ингрида Шимоните
"Это просто мерзко": премьер-министр Литвы Шимоните отреагировала на слова Путина об Украине: "Терпи, моя красавица"
10:53
ДБР
ГБР открыло уголовное производство о попытках фальсификации дела по ДТП с кортежем Ярославского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV