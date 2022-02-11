"Дело Хизб ут-Тахрир": в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.



Так, 64-летний Муратов осужден на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а знаток ислама Бектемиров - на 11 лет строгого режима, три первых он проведет в тюрьме.



Сторона защиты настаивала, что у Зекирьи Муратова не обнаружили ничего, что связывало бы его с призывами к попытке свержения власти в РФ и с деятельностью, связанной с распространением идеологии террористических организаций (литература в виде книг, брошюр, газет, утвержденная списком Минюста РФ).



У Муратова не обнаружили оружия, наркотиков, взрывчатки, боеприпасов и других предметов, запрещенных в обращении законодательством РФ. Также не выявили планов, проектов планов, макетов и других предметов, доказывающих попытку планирования насильственного захвата власти в оккупированном Крыму и РФ.



Для крымского религиозного деятеля Бектемирова российский прокурор просил 12 лет лишения свободы. Защита Бектемирова указала суду, что обвинение основывается только на противоречивом решении Верховного суда РФ от 2003 года по признанию "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией.



По словам адвоката Эмиля Курбединова, все доказательства обвинения - это "выдумка и фальсификация фактов". В частности, секретный свидетель, используемый по "делу", которого узнали как Аднана Масри, "кочует" по уголовным делам под разными псевдонимами, а по некоторым уголовным делам выступает как открытый свидетель стороны обвинения.



Адвокат отметил, что на видеозаписи секретный свидетель настаивал, чтобы Вадим сел лицом к скрытой камере и задавал провокационные вопросы. Курбединов подчеркнул, что помещение, где вели запись разговора с Бектемировым, "находится в собственности сотрудника службы безопасности".



Он добавил, что экспертиза психолога, лингвиста и религиоведа не была обоснована научно и содержит прямые признаки подделки понятий и материалов. Это подробно описал в своей работе специалист Дубровский и подтвердил в ходе допроса в судебном заседании.



Вадим Бектемиров - магистр специальности "Исламские учения" факультета арабской литературы и гуманитарных наук, выпускник факультета арабского языка и литературы университета "Аль-Джинан" в Ливане. Он работал переводчиком до ареста, а также проводил молебны в поддержку семей политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам.



Зекирья Муратов - человек с третьей группой инвалидности, имеющий заболевания опорно-двигательного аппарата, а также хронические заболевания - гипертонию и стенокардию. 7 июля 2020 г. во время массовых обысков в Крыму его задержали по обвинению в совершении преступления по статье 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации). Киевский районный "суд" города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Муратова этапировали в Ростов-на-Дону, где он находится в СИЗО-1.

Напомним, 16 августа 2021 года суд РФ вынес приговоры 4 крымским татарам, сроки - от 12 до 18 лет тюрьмы по "делу Хизб ут-Тахрир".

29 сентября 2021 года адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что в больнице Ростова-на-Дону к 61-летнему крымскотатарскому политзаключенному Сервету Газиеву применили насилие.