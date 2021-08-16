"Дело Хизб ут-Тахрир": суд РФ вынес приговоры 4 крымским татарам, сроки от 12 до 18 лет тюрьмы

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Суд в лице судьи Романа Сапрунова отказал стороне защиты по всем заявленным ходатайствам и стал на сторону обвинения, осудив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Руслану Халилову - 18 лет

Эльдару Кантемиров - 12 лет

Руслану Нагаев - 13 лет.

Их также ждет год ограничения свободы после освобождения.



10 июня 2019 мужчин задержали после обысков. Всех их обвиняют в принадлежности к исламской политической партии, которая в России запрещена с 2003 года.