"Дело Хизб ут-Тахрир": суд РФ вынес приговоры 4 крымским татарам, сроки от 12 до 18 лет тюрьмы
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил четырех фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
"Суд в лице судьи Романа Сапрунова отказал стороне защиты по всем заявленным ходатайствам и стал на сторону обвинения, осудив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
- Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима
- Руслану Халилову - 18 лет
- Эльдару Кантемиров - 12 лет
- Руслану Нагаев - 13 лет.
Их также ждет год ограничения свободы после освобождения.
10 июня 2019 мужчин задержали после обысков. Всех их обвиняют в принадлежности к исламской политической партии, которая в России запрещена с 2003 года.
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