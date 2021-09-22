Дело Хизб ут-Тахрир: "суд" оккупантов в Крыму оставил в СИЗО имама Февзиева

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Радио Свобода" .



"Суд" отклонил апелляционную жалобу адвоката на решение об аресте, принятое "судом" Киевского района.



По словам адвоката, оккупационный "суд" не учел ни одного аргумента защиты ни по национальному, ни по международному праву.



"Позиция по данному делу у Раифа такова: себя виновным не признает, дело считает политически мотивированным", - сказал Семедляев.



Ранее Февзиев жаловался на условия содержания в СИЗО.



41-летний многодетный отец Раиф Февзиев является имамом и крымскотатарским активистом в селе Строгановка Симферопольского района. Утром 17 августа 2021 к Февзиева пришли сотрудники ФСБ с обыском в поисках литературы Хизб ут-Тахрир.



Оккупанты обвиняют имама в "участии в деятельности террористической организации" (ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ). В тот же день Киевский районный "суд" арестовал Февзиева.



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