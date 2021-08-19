"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты арестовали двух крымскотатарских активистов, Денисова призывает мир реагировать

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



"Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября по ложному обвинению " в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" ", - написала она.



Денисова заявила, что они являются общественными активистами, которые систематически посещали политически мотивированные суды над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных.



Читайте также: Задержание в Крыму: россияне назначили 2 месяца СИЗО троим из пятерых схваченных татар



"Абдуллаев болеет сахарным диабетом второго типа, что требует особого лечения и наблюдения. Пребывание в СИЗО угрожает его жизни", - сообщила уполномоченная.



Омбудсмен призвала мир отреагировать на незаконные аресты.



"Международная поддержка будет способствовать борьбе за права людей во временно оккупированном Крыму и освобождению всех незаконно заключенных пленников Кремля", - подытожила Денисова.

Напомним, 17 августа в 4 часа утра по оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.

В результате задержали 5 мужчин. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb