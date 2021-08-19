"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты арестовали двух крымскотатарских активистов, Денисова призывает мир реагировать
Оккупантской "Ленинский районный суд г. Севастополя" в Крыму арестовал граждан Украины Рустема Мурасова и Заура Абдуллаева на 2 месяца
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября по ложному обвинению " в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" ", - написала она.
Денисова заявила, что они являются общественными активистами, которые систематически посещали политически мотивированные суды над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных.
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"Абдуллаев болеет сахарным диабетом второго типа, что требует особого лечения и наблюдения. Пребывание в СИЗО угрожает его жизни", - сообщила уполномоченная.
Омбудсмен призвала мир отреагировать на незаконные аресты.
"Международная поддержка будет способствовать борьбе за права людей во временно оккупированном Крыму и освобождению всех незаконно заключенных пленников Кремля", - подытожила Денисова.
- Напомним, 17 августа в 4 часа утра по оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.
- В результате задержали 5 мужчин.
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