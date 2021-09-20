"Дело" Хизб ут-Тахрир ": генконсул Украины посетил в Ростове-на-Дону политзаключенных из Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода .



Их содержат в ростовском СИЗО.

Малишевский заявил, что Ибрагимов перенес тяжело этап из оккупированного Крыма.

"В Краснодаре ему пришлось находиться с 25 людьми в камере на 12 человек, а потом месяц находиться на карантине в СИЗО Новороссийска без надлежащего лечения. От вакцинации он отказался. С 12 августа политзаключенный находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в камере с телевизором на 6 человек, с прогулками и медицинским осмотром ", - сказал он.

По его данным, переезд из Симферополя в Ростов-на-Дону Олег Федоров тоже перенес тяжело. Его путь также прошел через Керчь, Краснодар и Новороссийск. Узник имел высокую температуру.

"Он даже не мог подняться. Затем Федорова изолировали в больницу, мало отличалась от камеры - сырое помещение, без вентиляции и рабочего санузла", - рассказал Малишевский.