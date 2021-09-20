"Дело" Хизб ут-Тахрир ": генконсул Украины посетил в Ростове-на-Дону политзаключенных из Крыма
Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с обвиняемыми в "делах "Хизб ут-Тахрир" Эрнестом Ибрагимовым, Олегом Федоровым и Яшаром Шихаметовим
Об этом сообщает Радио Свобода .
Их содержат в ростовском СИЗО.
Малишевский заявил, что Ибрагимов перенес тяжело этап из оккупированного Крыма.
"В Краснодаре ему пришлось находиться с 25 людьми в камере на 12 человек, а потом месяц находиться на карантине в СИЗО Новороссийска без надлежащего лечения. От вакцинации он отказался. С 12 августа политзаключенный находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в камере с телевизором на 6 человек, с прогулками и медицинским осмотром ", - сказал он.
По его данным, переезд из Симферополя в Ростов-на-Дону Олег Федоров тоже перенес тяжело. Его путь также прошел через Керчь, Краснодар и Новороссийск. Узник имел высокую температуру.
"Он даже не мог подняться. Затем Федорова изолировали в больницу, мало отличалась от камеры - сырое помещение, без вентиляции и рабочего санузла", - рассказал Малишевский.
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