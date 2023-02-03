Дело хищения 40 млрд грн: главная бухгалтер Укртатнафты получила подозрение
СБУ и БЭБ сообщили о подозрении главной бухгалтерке Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили о подозрении главной бухгалтере Укртатнафты: она фигурирует в уголовном производстве о присвоении 40 млрд грн эксменеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
Женщина скрывалась в Закарпатье, в Ужгородском районе.
"Среди прочего установлено, что ПАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывала цену для потребителей. Поэтому задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн", - утвердила пресс-служба.
Так, правоохранители провели обыски в помещении в городе Днепр: там хранилась "скрытая бухгалтерия" одной из компаний, в том числе там нашли печати и документы связанных предприятий. Выведенные активы ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" разыскиваются.
"В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов", - СБУ.
- Напомним, Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу": 1 февраля правоохранители провели ряд обысков у депутатов и бизнесменов.
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