Дело хищения 40 млрд грн: главная бухгалтер Укртатнафты получила подозрение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили о подозрении главной бухгалтере Укртатнафты: она фигурирует в уголовном производстве о присвоении 40 млрд грн эксменеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Женщина скрывалась в Закарпатье, в Ужгородском районе.

"Среди прочего установлено, что ПАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывала цену для потребителей. Поэтому задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн", - утвердила пресс-служба.

Так, правоохранители провели обыски в помещении в городе Днепр: там хранилась "скрытая бухгалтерия" одной из компаний, в том числе там нашли печати и документы связанных предприятий. Выведенные активы ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" разыскиваются.

"В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов", - СБУ.