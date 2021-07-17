Дело генерала Павловского - это новая атака власти на нашу "оборонку" и элемент российской гибридной войны, - расследование

Об этом говорится в расследовании Татьяны Чорновол для Еспресо.TV.



На прошлой неделе Печерский суд упрятал за решетку трех должностных лиц Минобороны времен президентства Порошенко, а также директора завода "Кузня на Рыбальском". Это дело является достаточно выгодным для Кремля. Поскольку, заключенный генерал Игорь Павловский преступник в Российской Федерации. Против генерала Павловского в России возбуждено два уголовных производства за отражение наступления на Мариуполь в 2014 году.



Однако дело не только в личности генерала Павловского, главная победа Кремля это по сути дела та, которая также как вышла из-под пера российских чекистов. Ведь украинских экс-чиновники министерства обороны и директор завода ВПК были арестованы за изготовление оружия для украинской армии. В этом деле Павловского и других арестовали за "результат" - производство десантных катеров "Кентавр".



Арестовали не за нарушение сроков производства. Новую разработку завод сделал за три года - катера были спущены на воду в 2018 году.



Так что тут все наоборот, экс-чиновник Минобороны генерал Павловский попал в тюрьму не за провал работы, а за результат, потому что принял на испытания новейшие образцы вооружения. А директор завода Валерий Шандра попал в тюрьму потому, что его завод разработал, изготовил, вооружил катера, спустил на воду и был готов проходить весь долгий и сложный процесс государственных испытаний.



Сейчас один из десантных катеров - "Станислав" - стоит в порту Одессы и готовится к очередным испытаниям. Это будет испытание скорости. И производитель считает, что катер покажет скорость около 38 узлов в час. А это даже превышение технических требований. Камбуз, гальюн, десантное отделение, машинное отделение - полностью управляются сенсорными кнопками.



"Когда командующая американским шестым флотом была здесь в Одессе, она лично управляла одним из катеров. Лично. Лиза Френет. Она им управляла и была в восторге от этого катера", - рассказал Сергей Белозубенко, заместитель председателя правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском ".



Катер "Малин", близнец "Станислава", также давно в море, третий их брат - на верфи. То есть катера есть. Так за что уголовное дело и жесткие посадки фактически без альтернативы в виде залога. Так как сумма залога, которую определил суд, рекордное для Украины - почти полмиллиарда с каждого фигуранта. Понятно, что внести такой залог нереально. Медведчуку суд определил меньший залог - 300 млн грн.



Может здесь имела место коррупция? Удивительно, но в подозрении об этом ни слова, как и о получении фигурантами дела, каких-либо незаконных доходов. ГБР не напрягалось - просто записало в ущерб всю стоимость катеров словно они не были изготовлены, а всю сумму разворовали. Ни одного факта завышения цены ГБР не нашло.

Кстати, обращаем внимание на стоимость десантного катера на которую вышел завод. В подозрении фигурирует сумма заплаченная МО Украины за три катера. Интересно, что первый стоил дороже, потому что завод еще платил за проект, третий недофинансирован, а второй обошелся Минобороны в 147 млн грн., Или $5,5 млн вместе с вооружением. Можем сравнить. Сейчас же МО собирается покупать подобные катера "МАРК 6" в США за $20 млн - в 4 раза дороже.



А еще очень интересна следующая новость. США передали Украине 2 списаных военных катера "Айленд" (старенькие, но хорошие, нам нужны). Катера были переданы Украине бесплатно, в рамках военной помощи США. Однако, за "бесплатно" Украина все-таки заплатила США $10 млн - за ремонт, техосмотр, транспортировку. Поэтому, так если мы за "бесплатный" катер платим $5 млн, неужели государству Украина не стоит делать собственные катера за такую цену? В конце концов, это же работа нашей экономики на нужды нашей оборонки. И хотя ответ на вопрос очевиден - Украине нужна работа ее заводов, "зеленая власть" оставила "Кузню на Рыбальском" без новых заказов, не финансирует и не принимает суда, которые начали строиться во времена предыдущей власти. Сейчас на верфях завода стоят два военных катера "Гюрза" и "Кентавр".



То есть вместо того, чтобы финансировать отечественное производство военной техники для ВСУ, "зеленая власть" финансирует импорт списанных катеров ВМС США.

Кроме того, власть умышленно срывает поставку новых катеров "Кентавр". "Во время обысков ГБР у нас изъяло - не знаю для чего - рабочую конструкторскую документацию на третий корпус, и мы сейчас остановились. У нас не осталось контрольного экземпляра", - заявил заместитель председателя правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Сергей Белозубенко.



"Самое большое системное зло против "оборонки", которое происходит последние два года, это отсутствие заказов для государственных и частных производителей оружия. Это разрушение основ, которое так нужно Кремлю. Это смертельная ошибка: отказываться от своего даже ради лучших образцов из-за рубежа. Оружие на мировых рынках очень дорогое. Мы большая по территории страна и имеем длинную границу с врагом. Нам никогда не хватит бюджета - импортом закрыть все позиции. А значит откажемся от своего ВПК, всегда будем легкой добычей", - говорится в расследовании Татьяны Чорновол.