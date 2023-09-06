Дело экс-руководителей ПриватБанка о хищении перед национализацией было передано в суд

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура .

"6 сентября 2023 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что в декабре 2016 года за день до признания ПАО КБ "ПриватБанк" неплатежеспособным подозреваемые на основании фальшивых документов выплатили около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных компаний.

Как сообщают правоохранители, участники схемы хищения разделили средства на две части и перевели их на счета двух компаний, связанных с ними. Затем они вывели эти средства за границу, чтобы отмыть их.

Кроме того, злоумышленники перед национализацией банка, вероятно, списали более 8,2 млрд грн обязательств иностранных компаний перед AS Privatbank (Латвия) за счет ПриватБанка, которые были на корреспондентских счетах. Чтобы избежать взыскания средств в пользу ПриватБанка и скрыть преступление, они незаконно сменили должника на компанию, которая контролировалась банком.

Лица привлечены к ответственности за следующие преступления:

бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет - за фальсификацию документов, злоупотребление служебным положением, причинившее особо большой вред государству, и фальсификацию документов;

экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко - за злоупотребление служебным положением, причинившее особо большой вред государству, и за легализацию доходов, полученных преступным путем;

бывший заместитель главы правления - при содействии злоупотреблению служебным положением, нанесшим особо большой вред государству;

экс-начальник департамента финансового менеджмента ПриватБанка и экс-начальник департамента операционного направления - за злоупотребление служебным положением, причинившее особо большой вред государству, и за легализацию доходов, полученных преступным путем;

бывший начальник департамента поддержки межбанковских операций ПриватБанка – за присвоение, завладение в особо крупных размерах денег организованной группой путем злоупотребления служебным положением.

Им грозит до 12 лет за решеткой, с лишением права занимать определенные должности до 3 лет, с конфискацией имущества.

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно об уголовных делах в отношении руководителей ПриватБанка

После того как 18 декабря 2016 года ПриватБанк решением НБУ был отнесен к неплатежеспособным, банк был выведен с рынка с применением законной процедуры bail-in: обмен вкладов связанных с банком лиц на акции банка, которые в дальнейшем были выкуплены Министерством финансов за 1 грн спасения банка и восстановление его платежеспособности. Для сохранения финансовой стабильности государство докапитализировало банк на 155 млрд грн.

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экспредседателя правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что правоохранительные органы имеют сведения о его местонахождении .

15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд. грн.

22 февраля 2021 года экс-главе правления ПриватБанка Дубилета, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

15 июля 2022 г. бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн: председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету; первому заместителю главы правления Владимиру Яценко; руководитель департамента финансового менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк"; руководитель департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

26 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка.

30 августа 2022 года Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского и связанной компании Triantal Investments к государственному ПриватБанку и 7 ответчиков о признании договора купли-продажи акций недействительным с 2016 года и возвращении ему акций.