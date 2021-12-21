Дело экс-главы Укравтодора Новака направили в суд: в Польше ему инкриминируют 17 уголовных преступлений

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"21.12.2021 Окружной прокуратурой Варшавы завершено расследование в соответствующем уголовном производстве и направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Укравтодора и других лиц в суд", - говорится в сообщении.

В июле 2020 года Польша и Украина провели спецоперацию по задержанию Новака и связанных с ним лиц на территории Польши.

"Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды, - ред.) и по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Польша. Относительно подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания ", – говорится в сообщении.

Как сообщают в издании PAP, польские органы правосудия инкриминируют Новаку создание международной преступной группы для совершения коррупционных преступлений, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украине. Еще 14 человек, которые были участниками группы, отмывали грязные средства и пользовались служебным положением, предъявили обвинения. Среди них – трое граждан Украины.

"Обвинения (Новаку, - ред.) включают вымогательство и получение в должности главы Укравтодора материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более $1,5 млн, - ред.), в том числе за поддержку субъектов в публичных тендерах, Славомира Новака также обвинены в отмывании грязных денег на сумму 8 млн злотых ($2 млн, - ред.)”, - сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Кроме того, Новаку предъявили обвинения в коррупционных действиях, совершенных в период пребывания на должностях главы политического кабинета главы Совета министров Дональда Туска и министра транспорта и водного хозяйства Польши. Среди обвинений - поощрение врача военно-медицинского института в Варшаве к выдаче фальшивой справки, которой Новак собирался объяснить временное отсутствие на рабочем месте в Украине.



Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

После задержания суд Польши арестовал Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры по получению неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

20 сентября 2020 года польские антикоррупционеры обнаружили два тайника, в которых бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак прятал более $1 млн наличных.

Офис генпрокурора Украины отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу.

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