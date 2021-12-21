Дело экс-главы Укравтодора Новака направили в суд: в Польше ему инкриминируют 17 уголовных преступлений
Обвинительный акт относительно бывшего исполняющего обязанности руководителя Укравтодора Славомира Новака направили в суд в Варшаве
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"21.12.2021 Окружной прокуратурой Варшавы завершено расследование в соответствующем уголовном производстве и направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Укравтодора и других лиц в суд", - говорится в сообщении.
В июле 2020 года Польша и Украина провели спецоперацию по задержанию Новака и связанных с ним лиц на территории Польши.
"Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды, - ред.) и по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Польша. Относительно подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания ", – говорится в сообщении.
Как сообщают в издании PAP, польские органы правосудия инкриминируют Новаку создание международной преступной группы для совершения коррупционных преступлений, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украине. Еще 14 человек, которые были участниками группы, отмывали грязные средства и пользовались служебным положением, предъявили обвинения. Среди них – трое граждан Украины.
"Обвинения (Новаку, - ред.) включают вымогательство и получение в должности главы Укравтодора материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более $1,5 млн, - ред.), в том числе за поддержку субъектов в публичных тендерах, Славомира Новака также обвинены в отмывании грязных денег на сумму 8 млн злотых ($2 млн, - ред.)”, - сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.
Кроме того, Новаку предъявили обвинения в коррупционных действиях, совершенных в период пребывания на должностях главы политического кабинета главы Совета министров Дональда Туска и министра транспорта и водного хозяйства Польши. Среди обвинений - поощрение врача военно-медицинского института в Варшаве к выдаче фальшивой справки, которой Новак собирался объяснить временное отсутствие на рабочем месте в Украине.
- Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- После задержания суд Польши арестовал Новака.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры по получению неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
- 20 сентября 2020 года польские антикоррупционеры обнаружили два тайника, в которых бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак прятал более $1 млн наличных.
- Офис генпрокурора Украины отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу.
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