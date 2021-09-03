Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования
Об этом передает пресс-служба суда.
3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как известно, Семенченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 ("Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.
- 26 марта 2021 года суд арестовал на 2 месяца экс-агента НАБУ Евгения Шевченко по делу создания незаконной военной организации вместе с экс-нардепом и комбатом "Донбасса" Семеном Семенченко.
- 26 марта Cеменченко был арестован на 2 месяца без права внесения залога.
- Также Печерский райсуд Киева отправил экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского под круглосуточный домашний арест по делу о частной военной компании
- Впоследствии, Шевченко вышел из СИЗО, заплатив 5 млн грн залога в деле о незаконной частной военной компании. Однако Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего депутата Рады Семена Семенченко по делу о создании частной военной компании.
- В июне суд продлил содержания под стражей Семенченко.
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