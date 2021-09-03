Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей

Об этом передает пресс-служба суда.

3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как известно, Семенченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 ("Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.



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