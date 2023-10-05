Дело Червинского: судьи Киевского апелляционного суда заявили самоотвод

Об этом сообщила из зала суда корреспондент Еспресо Катерина Галко.

В зал суда пришли более 30 человек. Поддержать Червинского пришли, в частности, отец погибшего военного Ярослава Журавля Остап Пидкова и нардеп от Евросолидарности София Федына.

Сторона защиты попросила об отводе прокурора Кобца. Червинский поддержал эту просьбу. Однако суд отклонил прошение об отводе прокурора.

Коллегия судей - Игорь Паленык, Юрий Слива и Виктор Глыняный - заявила самоотвод "с целью избежания у сторон каких-либо сомнений в беспристрастности или объективности судей Киевского апелляционного суда при рассмотрении указанного производства и предотвращения конфликтных ситуаций".

Следующее заседание по делу Романа Червинского состоится в Шевченковском районном суде Киева 10 октября.

Что известно о деле Романа Червинского

Роман Червинский – офицер сил спецопераций и бывший сотрудник Главного управления разведки. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона российского военного самолета. Обвинение утверждает, что в результате его действий РФ нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Романа Червинского задержали, 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

СБУ настаивает, что выступала против проведения этой операции и ее проводили, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.

Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали председатель СБУ (на тот момент – Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

17 июля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменения меру пресечения Червинскому – обвиняемого оставили под стражей до 21 июля.