Dell начал продажу нового ноутбука, который может работать до 16 часов
23 марта начинается продажа ноутбук Dell Inspiron 14, что может обеспечить до 16 часов локального воспроизведения HD-видео
Об этом пишет mobidevices.
Компания Dell анонсировала свой первый ноутбук с Windows на ARM – Inspiron 14. Это также первый ноутбук Dell, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2.
Dell Inspiron 14 оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением FHD (1920×1080 пикселей) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (без сенсорного экрана). Внутри установлены SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, графика Adreno 690, 8 ГБ памяти LPDDR4x и твердотелый накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью 256 ГБ.
Двухэлементная батарея емкостью 40 Вт может обеспечить до 16 часов локального воспроизведения HD-видео. Также стоит отметить наличие вебкамеры с разрешением 1080p, двух микрофонов и клавиатуры без подсветки. Кроме этого, производитель обещает бесшумную работу.
Также он оборудован: адаптер USB-C мощностью 65 Вт, встроенный картридер microSD, пара портов USB-C 3.2 Gen 2 и один порт USB 2.0-A.
Толщина Dell Inspiron 14 составляет 18,99 мм в самом толстом месте, ширина – 323,67 мм и глубина – 219,76 мм, вес – 1,44 кг. В качестве операционной системы используется Windows 11.
Продажа Dell Inspiron 14 стартует с 23 марта. Ноутбук представлен только в одном цвете – серебристом. Кроме того, устройство предлагается только в одной конфигурации по цене $500.
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