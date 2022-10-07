"Делили стол и сон со свиньями": СБУ показала заброшенную позицию оккупантов в Херсонской области
В деоккупированной Любимовке в Херсонской области сотрудники СБУ нашли заброшенную позицию оккупантов, которую они обустроили в хлеву для свиней
Видео с места обнародовала СБУ.
После увольнения Любимовки в Херсонской области сотрудники СБУ начали проверку покинутых позиций так называемой второй армии мира.
"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки Путина – в жизни настоящие свиньи... И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха… Оккупанты делили стол и сон со свиньями", - подчеркнули в пресс-службе.
"Нашли себе подобных", - прокомментировал это местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.
Также правоохранители обнаружили и украденные стиральные машинки.
В СБУ обращаются к россиянам: "пока вы еще живы, сдавайтесь в плен! У нас вы получите лучшее отношение, чем от ваших командиров".
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