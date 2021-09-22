Делегаты от судейского самоуправления не будут иметь влияния в Этическом совете при ВРУ, - глава Совета судей

Об этом он заявил в комментарии Liga.Net.



По его словам, Совет судей не устраивает роль делегатов от судейского сообщества в Этическом совете при Высшем совете правосудия.



"Я категорически отвергаю заявления о том, что Совет судей шантажирует нардепов и блокирует судебную реформу. Мы стоим напротив на позиции до внедрения этих двух законов (о реформах Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ВРП)", - сказал он.



Монич сказал, что Совет судей решил обратиться к нардепам с просьбой изменить закон о ВРП.

"В законе о ВРП фактически записана такая схема работы, когда заседание Этического совета считается правомочным даже в присутствии двух членов из шести. Для принятия решения также необходимо два голоса международных экспертов. То есть фактически речь идет не о преобладающей роли международных экспертов, а о монопольной" , - говорит глава Совета судей.

Монич также заявил, что Совет судей не смог избрать членов этики совета, поскольку среди кандидатов "не оказалось желающих идти работать".

Монич считает, что делегат от судей "не будет иметь никакого влияния в этическом совете".

Он сомневается, что Совет судей "вообще сможет выбрать туда делегатов".



По его словам, РСУ помогло бы определиться со своими представителями, если для принятия решений в нем нужно было бы голос хотя бы одного делегата от судей, пусть и с преимуществом международных экспертов.

"Поэтому мы обратились к нардепам, чтобы все-таки они усовершенствовали этот закон. Мы рассчитываем, что парламент к нам прислушивается. Если это будет сделано, то это значительно ускорит избрание кандидата в Этический совет", - считает Монич.