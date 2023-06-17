Делегация ЮАР прибыла в Петербург для переговоров с Путиным
Делегация Южно-Африканской Республики 17 июня прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоятся переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной
Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафоса.
Отмечается, что 17 июня президент Рамафоса вместе с лидерами государств Замбии, Коморских Островов и Сенегала и главами правительств Конго Браззавиля, Египта и Уганда, как участник миротворческой миссии африканских лидеров, встретится с Путиным для того, чтобы "найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который таким образом повлек за собой разрушительные экономические последствия, человеческие жертвы и глобальную нестабильность".
Президента Рамафоса сопровождает министр международных отношений и сотрудничества, доктор Наледи Пандор. Они планируют возвратиться домой уже 18 июня.
Визит делегации ЮАР в Украину
Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине. В состав миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.
Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские оккупанты совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters.
Также 16 июня Рамафоса во время визита в Украину представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины.
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- Львов
- Винница
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