Делегация ЮАР прибыла в Петербург для переговоров с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафоса.

Отмечается, что 17 июня президент Рамафоса вместе с лидерами государств Замбии, Коморских Островов и Сенегала и главами правительств Конго Браззавиля, Египта и Уганда, как участник миротворческой миссии африканских лидеров, встретится с Путиным для того, чтобы "найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который таким образом повлек за собой разрушительные экономические последствия, человеческие жертвы и глобальную нестабильность".

Президента Рамафоса сопровождает министр международных отношений и сотрудничества, доктор Наледи Пандор. Они планируют возвратиться домой уже 18 июня.

Визит делегации ЮАР в Украину

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине. В состав миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские оккупанты совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters.

Также 16 июня Рамафоса во время визита в Украину представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины.