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Делегация ЮАР имела возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, - Зеленский

18 июня, 2023 воскресенье
23:17
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация лидеров стран Африки, посетивших на этой неделе Украину и Россию, смогли увидеть, кто заинтересован в мире, а кто сам по себе война

Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Все вы видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки - визит в Украину, визит затем в государство-террорист. Делегация имела возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война", - заявил лидер государства.

Он также добавил, что все, о чем говорилось в Украине, а именно формула мира, было четко и содержательно, а в России о том, как убивать людей.

"Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидно, нет альтернативы формуле мира", – отметил Зеленский.

Визит делегации ЮАР в Украину

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине. В состав миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские кафиры совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .

Также 16 июня Рамафоса во время визита в Украину представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины.

Кроме того, 17 июня делегация Южно-Африканской Республики прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
Африка
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2023, воскресенье
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