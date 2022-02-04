Делегация США посетит Болгарию, Румынию и Бельгию для обсуждения сдерживания агрессии против Украины
Делегация США во главе с советником Госдепартамента Дереком Шолле посетит Софию, Бухарест и Брюссель с 7 по 11 февраля для обсуждения противодействия агрессии России в отношении Украины
Об этом сообщает пресс-релиз Госдепартамента США.
Цель поездки - разработка единого подхода Запада к военному наращиванию России вдоль границ Украины и усилий для того, чтобы побудить Москву выбрать дипломатию и деэскалацию.
Визит в Европу американской делегации начнется в Болгарии. Планируется обсудить вопросы безопасности, энергетику и верховенство права.
В Бухаресте делегация Шолле подтвердит важность стратегического партнерства США и Румынии для преодоления общих угроз и вызовов, в том числе размещения американских войск для защиты европейских союзников на фоне наращивания Россией военных сил на границах Украины.
После этого американская делегация отправится в Бельгию, чтобы встретиться с представителями НАТО и ЕС. Стороны обсудят недавние дипломатические отношения с РФ и готовность ввести серьезные экономические санкции против Москвы в случае нового нападения на Украину.
- Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
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