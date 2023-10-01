Делегация МВФ прибыла в Украину: начинаются встречи с представителями власти и ключевыми партнерами

Об этом говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что команду возглавит заместитель Директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), реализуемой Украиной при поддержке МВФ", - отметил Степанян.

Программа МВФ: что известно

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил крупнейшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны - $15,6 млрд. Первый транш в размере около $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования от МВФ Украина получила уже 3 апреля.

С 23 мая миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти в выполнении условий программы.

В конце июня МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, позволяющий предоставить транш в размере около $890 млн.

А с 25 сентября миссия МВФ начала работу в Варшаве для подготовки второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В случае ее успеха Украина рассчитывает на получение третьего транша кредита в размере около $900 млн до конца года.