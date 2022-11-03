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Делегация Межпарламентского альянса по Китаю призвала выработать четкую стратегию сдерживания КНР

3 ноября, 2022 четверг
09:42
Мир

Делегация межпартийных парламентариев, принадлежащих к Межпарламентскому альянсу из Китая (IPAC), призвала свои правительства усилить экономическое и политическое взаимодействие с Тайванем перед лицом растущих угроз со стороны Китая

Об этом они сообщили на пресс-конференции после встречи с президентом Тайваня Цай Ин Вэном, передает Эспрессо.

В состав делегации входят представители 8 европейских законодательных органов:

  • Рейнхард Бутикофер, депутат Европарламента, Германия
  • Сёрд Сёрдсма, член Палаты представителей Нидерландов
  • Авдулла Хоти, депутат, Косово
  • Джудит Камминс, член парламента, Великобритания
  • Гид Йенсен, депутат Германии
  • Ева Декруа, депутат, Чехия
  • Николай Княжицкий, народный депутат Украины
  • Эльс Ван Хоф, депутат, Бельгия

Президент Тайваня отметил важность визита и поблагодарил IPAC за коммюнике на саммите Вашингтона, в котором Альянс изложил призывы к демократическим странам выработать четкую стратегию сдерживания правительства КНР от принятия принудительных действий против Тайваня.

Выступая на пресс-конференции, депутат Элс Ван Хоф сказала: "Безопасность Тайваня - и безопасность всех наших демократий - растет благодаря укреплению партнерства. Мы будем настаивать на увеличении количества межпарламентских визитов между Тайванем и нашими законодательными органами, чтобы способствовать взаимопониманию и сотрудничеству"

По ее словам, IPAC стремится работать над надлежащим военным и оборонным сотрудничеством с Тайванем, а также настаивает на большем участии Тайваня в международных учреждениях и увеличении двусторонней торговли.

"Мы на Тайване, чтобы выразить солидарность. Но наш Альянс существует, чтобы внести конкретные изменения, поэтому мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы публично заявить, что IPAC сделает все возможное, чтобы укрепить позиции наших собственных стран по отношению к Тайваню. Мы надеемся, что это поможет сохранить место Тайваню на международной арене и сделает перспективу конфликта более отдаленной", - сказала она.

В свою очередь, Рейнхарда Бутикофера наградили Большой медалью дипломатии, которую вручил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, за его работу в продвижении отношений между ЕС и Тайванем.

Справка: Межпарламентский альянс по Китаю (IPAC) – это межпартийная сеть законодателей, работающих над реформированием подхода демократических стран к Китаю.

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Украина
Китай
Чехия
Германия
Тайвань
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