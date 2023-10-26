Делегация ХАМАС прибыла в Москву. Израиль назвал действия РФ легитимизацией терроризма
В четверг, 26 октября, делегация ХАМАС с визитом прибыла в Москву. Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей
Об этом МИД Израиля сообщил в своем телеграмм-канале.
Министерство призвало российские власти "немедленно изгнать террористов ХАМАСа".
Руки предводителей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей. , дающий попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС", – говорится в сообщении.
О визите в РФ делегации сообщило пропагандистское РИА.Новости .
"Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком приехала с визитом в Москву", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также подтвердила , что представители ХАМАС приехали в Россию.
- Палестинская террористическая группировка ХАМАС в субботу, 14 октября, приветствовала позицию президента РФ Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте войны с Израилем. Российский диктатор призвал Израиль и ХАМАС "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения, а 13 октября с аналогичными призывами к спокойствию выступил российский МИД.
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