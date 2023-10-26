Делегация ХАМАС прибыла в Москву. Израиль назвал действия РФ легитимизацией терроризма

Об этом МИД Израиля сообщил в своем телеграмм-канале.

Министерство призвало российские власти "немедленно изгнать террористов ХАМАСа".

Руки предводителей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей. , дающий попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС", – говорится в сообщении.

О визите в РФ делегации сообщило пропагандистское РИА.Новости .

"Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком приехала с визитом в Москву", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также подтвердила , что представители ХАМАС приехали в Россию.