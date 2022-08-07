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Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

7 августа, 2022 воскресенье
10:23
Мир

Литовская делегация во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань

Об этом сообщили островные власти в собственном твиттере.

"Желаем замминистра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - заявило тайваньское министерство иностранных дел.

Ранее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 человек с пятидневным визитом на Тайвань. В состав делегации, по сообщению, должны были войти литовские официальные лица и представители отрасли электробусов.

Делегация намерена посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электрических автобусов, интеллектуальных и экологически чистых транспортных средств, а также продемонстрировать солидарность между двумя демократическими союзниками и создать отраслевые цепочки в двух странах.

Это уже третий визит на уровне замминистра Литвы на Тайвань за последнее время.

12 июня остров посетил заместитель министра экономики и инноваций, а 22 июня – заместитель министра сельского хозяйства.

  • 6 августа глава МИД Китая встретился с Лавровым и поблагодарил РФ за позицию по Тайваню. Он добавил, что в сложившейся ситуации Китай и Россия должны совместно способствовать региональному развитию. Кроме того, Ван I обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран и попытках заставить мир жить по законам джунглей.

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