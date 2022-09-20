Об этом идет речь на официальном сайте фракции.

Депутаты от AfD утверждают, что поводом для поездки стали результаты соцопроса по заказу партии, согласно которым "более трети жителей Саксонии-Ангальт не чувствуют, что немецкие СМИ объективно информируют их о российско-украинском конфликте".

В сообщении отмечено, что немецкие депутаты "в течение следующих нескольких дней отправятся в Восточную Европу" для того, чтобы "сложить собственное впечатление о гуманитарной ситуации".

31 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал угрозой обращение ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" с требованием объявить его персоной нон грата.

В июле канцлер ФРГ, выступая в парламенте, назвал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) "партией России".