Об этом информирует Reuters .

1 марта, накануне встречи министров иностранных дел G20, верховный представитель ЕС по внешней политике подчеркнул, что успех встречи в Нью-Дели будет зависеть от решений по войне в Украине.

Встреча министров состоится через несколько дней после общения глав финансов стран G20 в Бенгалуру, где также говорили о войне России в Украине.

Делегаты на встрече в Бенгалуру спорили о том, чтобы осудить Россию за войну, однако не смогли прийти к консенсусу относительно совместного заявления и остановились на итоговом документе.

"Эту войну необходимо осудить. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эту войну нужно закончить", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник в ЕС сообщил, что делегация не поддержит заявление на встрече G20, если она не будет включать осуждение войны РФ в Украине.

Эта информация стала известна несколько часов спустя после того, как Россия заявила, что считает G20 престижным форумом, "где должны приниматься сбалансированные консенсусные решения в интересах всего человечества".

"Мы намерены твердо и открыто говорить о причинах и провокаторах нынешних серьезных проблем в мировой политике и мировой экономике. Деструктивная политика США и их союзников уже поставила мир на грань катастрофы, спровоцировала откат в социально-экономическом развитии и серьезно ухудшила положение беднейших стран", – говорится в заявлении посольства России в Нью-Дели.

Во встрече в Нью-Дели принимают участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Основные встречи G20 состоятся в четверг после поздравительного ужина 1 марта.