Делегация ЕС не поддержит заявление G20, если там не будут осуждать войну РФ, - Reuters
Делегация ЕС заявила, что не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии, если там не будут осуждать войну России против Украины
Об этом информирует Reuters .
1 марта, накануне встречи министров иностранных дел G20, верховный представитель ЕС по внешней политике подчеркнул, что успех встречи в Нью-Дели будет зависеть от решений по войне в Украине.
Встреча министров состоится через несколько дней после общения глав финансов стран G20 в Бенгалуру, где также говорили о войне России в Украине.
Делегаты на встрече в Бенгалуру спорили о том, чтобы осудить Россию за войну, однако не смогли прийти к консенсусу относительно совместного заявления и остановились на итоговом документе.
"Эту войну необходимо осудить. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эту войну нужно закончить", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник в ЕС сообщил, что делегация не поддержит заявление на встрече G20, если она не будет включать осуждение войны РФ в Украине.
Эта информация стала известна несколько часов спустя после того, как Россия заявила, что считает G20 престижным форумом, "где должны приниматься сбалансированные консенсусные решения в интересах всего человечества".
Во встрече в Нью-Дели принимают участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
Основные встречи G20 состоятся в четверг после поздравительного ужина 1 марта.
- На этой неделе в индийском Нью-Дели состоится встреча глав МИД. Российская агрессия в Украине станет там главной темой, несмотря на сопротивление Индии.
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