Делегация членов палаты представителей США прибыла в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский встречает в Киеве делегацию палаты представителей конгресса США
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграме.
"Благодарен за последний объявленный пакет поддержки в сфере безопасности. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - сказал гарант.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не может быть страной, где есть замороженный конфликт.
"Для нас очень важно, чтобы Украина могла принимать меры по деоккупации наших территорий", - добавил он.
- Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.
- 22 июля в США рассказали о новом пакете помощи Украине . В настоящее время, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.
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