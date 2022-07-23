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Делегация членов палаты представителей США прибыла в Киев

23 июля, 2022 суббота
16:14
Мир США и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встречает в Киеве делегацию палаты представителей конгресса США

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграме.

"Благодарен за последний объявленный пакет поддержки в сфере безопасности. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - сказал гарант.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не может быть страной, где есть замороженный конфликт.

"Для нас очень важно, чтобы Украина могла принимать меры по деоккупации наших территорий", - добавил он.

  • Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.
  • 22 июля в США рассказали о новом пакете помощи Украине . В настоящее время, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

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