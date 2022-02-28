Делегации Украины и РФ прибыли в Беларусь на переговоры, - белорусский МИД

Об этом сообщает МИД Белоруссии, передает Еспресо.TV.



Для переговоров уже была подготовлена переговорная площадка.



Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в результативности переговоров, но подчеркнул, что будет использовать даже малейший шанс остановить войну.



Уполномоченный на переговоры с РФ Давид Арахамия заверил, что переговоры "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".



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