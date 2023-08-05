Меня интересовали вера в Бога и жизнь Церкви тогда, когда это совсем не было модным, а наоборот — считалось чем-то позорным и "несоветским".

Я ходил на митинги Народного Руха еще тогда, когда он официально имел приложение в названии "за перестройку". Я покупал газеты, изданные в Литве, где откровенно критиковали советскую действительность и призывали к независимости.

Я помню и события в Тбилиси, и убийства в Вильнюсе, и другие проявления агонии совка. Вся моя семья весной 1991 г. проголосовала против "обновленного Союза, в котором в полной мере будут соблюдаться права человека". И хотя я еще не имел права голоса, но очень радовался результатам референдума 1 декабря 1991

Я сознательно принадлежал к единственному приходу в моем городе, который вышел из МП еще в 1992 году. И я сознательно еще 30 лет назад избрал путь разоблачения лжи Моспатриархии и развенчания ее пропаганды. Потому что тогда осознавал важность духовной независимости Украины и необходимость избавиться от наброшенного нашему народу ига.

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Мой первый язык – русский. Он звучал повсюду вокруг в моих родных Черкассах, где из 33-х школ была только одна (!) с украинским языком преподавания. Но еще в 1990-м я рисовал в тетради трезубец и читал "Историю" Грушевского. Я полноценно овладел украинским благодаря семинарии Украинской Церкви. Я жертва русификации, но не смирился с этим, а по собственному убеждению изменил то, на что меня обрекла империя зла.

Я за всю жизнь ни одной ночи не провел в России, только трижды был там по необходимости, но всегда планировал так, чтобы поскорее оттуда уехать. Потому что всегда знал – Москва враждебна к нам и хочет нашего уничтожения. И чем меньше иметь с ней общего – тем лучше.

Более 15 лет у меня есть опыт диалога с МП в очень разных форматах. Вести его надо, и реальность доказывает, что общение дает хорошие плоды даже тогда, когда для их роста нужно много времени. Но никогда не следует забывать о злой природе самой системы Моспатриархии — этого безобразного порождение империи и совка.

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Поэтому мне не нужно доказывать, за какое будущее бороться, какие идеалы поддерживать, каких принципов придерживаться. Ибо всю свою сознательную жизнь я стараюсь делать то, что могу, в сложившихся обстоятельствах. И те вещи, к пониманию которых многие приходят только теперь, я знал с юношества.

Именно поэтому я радуюсь реальным достижениям, видя, насколько нам всем вместе удалось изменить Украину к лучшему. Конечно, здесь очень далеко до идеала. Но я хорошо помню 89-91 годы, и в какой грязи мы были тогда, я вижу пример соседей, которые в болото совка не только застряли, но и провалились в него еще глубже.

И потому я умею ценить уже достигнутое, чтобы не посыпать голову пеплом и не впадать в депрессию от того, что "все не так". Ибо "все так, как надо" – не будет никогда.

Но сейчас точно лучше, чем в совке и там, куда нео-совок добрался.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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