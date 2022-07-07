English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Делать торги на использование своих вагонов для перевозки зерна на экспорт – это мародерство со стороны Укрзализныци, – эксперт по агробизнесу Сластьон
Эксклюзив

Делать торги на использование своих вагонов для перевозки зерна на экспорт – это мародерство со стороны Укрзализныци, – эксперт по агробизнесу Сластьон

7 июля, 2022 четверг
13:08
Экономика

Роман Сластьон, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса, рассказал, что динамика перевозок зерновых на экспорт по Укрзализныце за последние месяцы очень несущественна, фактически застряли на уровне 700 тысяч тонн ежемесячно по экспорту по железной дороге, но при этом ставки и стоимость растут безумными темпами

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Роман Сластьон отметил, что проблемы логистики являются ключевыми. Все мировые и украинские лидеры говорят об уменьшении продовольственного кризиса в мире и спасении аграрной отрасли в Украине, экспорт из которой составлял более 70% выращенных сельхозкультур.

"И сейчас есть огромные остатки зерна на складах, а еще будут большие запасы зерновых из нового урожая. Фактически, тот экспорт, который мы сформируем, нам при нынешних темпах вывозить следующие три года. И это создает вопрос для фермеров: нужно ли сеять дальше, если мы этот урожай будем вывозить три года", – объяснил эксперт.

Гендиректор УКАБ подчеркнул, что проблема в том, как мы можем вывозить, потому что сейчас морские порты заблокированы, но есть надежды на железную дорогу, на автоперевозки и речные порты Дуная.

"Так вот, динамика по Укрзализныце за последние месяцы очень не существенна, фактически застряли на уровне 700 тысяч тонн ежемесячно по экспорту по железной дороге, но при этом ставки и стоимость растут безумными темпами. Мы можем говорить о скандальном решении по повышению тарифов на 70% - это удар по аграрному бизнесу. Другой момент, что помимо стоимости тарифов на перевозку, то есть на использование локомотивов и инфраструктуры, есть еще одна очень важная составляющая – это использование вагонов. 6 июля был проведен аукцион, где ставка выросла в девять с половиной раз, с 2 000 гривен за сутки до 20 500 гривен максимальная ставка для экспорта Фактически люди становятся в очередь, чтобы спасаться и выживать, и на этом фоне это определенное мародерство со стороны железной дороги. делать торги на "билет выживания". Потому что при такой стоимости получается, что использование вагонов в обороте на 10 дней составляет 3 000 гривен на тонне, такой стоимости сейчас нет даже у сельхозпроизводителя на городе, где он получает 2 500-3000 гривен на тонну, а вагонная составляющая стоит 3000 гривен для экспорта", - заметил Сластьон.

  • 4 июня в Минагрополитики сообщили, что с февраля Украина смогла экспортировать всего 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут элеваторов
  • 25 июня в Румынии заявили , что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай
  • В Николаевской области 28 - 29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары
  • 30 июня министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon смогут патрулировать районы Черного моря, если будет заключено соглашение о вывозе украинского зерна.
  • 1 июля главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили разблокировку экспорта украинского зерна и кражу его Россией

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Укрзализныця
зерно
война с Россией
Читайте также:
Автор
6 июля, 2022 среда
Когда будут наступать белорусы и будут ли наступать вообще: прогнозы военных экспертов
Знищена техніка окупантів
6 июля, 2022 среда
Война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии, - политический эксперт Свереда
Роман Костенко
6 июля, 2022 среда
Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.37
    Покупка 34.37
    Продажа 35.23
  • EUR
    Покупка 34.99
    Продажа 36.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 июля
14:01
Путин как утилизатор
13:58
Более 600 патронов и граната: на Черниговщине обнаружили склад российских захватчиков
13:46
Министр обороны Британии Уоллес является первым претендентом на пост Джонсона, - опрос YouGov
13:44
Центр при СНБО сообщил о манипуляциях РФ на оккупированных территориях Украины
13:43
Эксклюзив
Враг потерял темпы и не способен дальше наступать, - экс-командующий десантно-штурмовым войском Украины Якубец
13:41
Россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска, есть жертвы
13:37
Эксклюзив
Квадратный метр разминированной после оккупации земли стоит $3-4, - глава правления Ассоциации саперов Украины
13:26
В ЕС назвали три страны, предоставившие наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в мае
13:23
Казахстан разрабатывает пути транспортировки нефти в Европу в обход РФ
13:19
В Донецкой области россияне за сутки разрушили 47 объектов, в том числе 27 жилых домов
13:01
Германия отказалась поставлять БТР Fuchs Украине
13:00
Украинцы решат судьбу герба СССР на Родине-матери: стартовал опрос в "Дии"
12:57
HIMARS
В Запорожье после ударов с HIMARS дезертировали российские воины, их разыскивает ФСБ
12:57
Финляндия приняла закон об усилении безопасности на российской границе
12:48
Эксклюзив
Смерть и героизм защитников Северодонецка дали Украине возможность применять на фронте HIMARS, – военный эксперт Жирохов
12:41
Эксклюзив
Борис Джонсон
Позиция Британии неизменна даже без премьера Бориса Джонсона: Россия – враг, – дипломат Чалый
12:39
Во временно оккупированном Херсоне рашисты сжигают тела своих военных
12:32
В Одесской области российская ракета попала в пустой молдавский танкер с остатками дизтоплива
12:26
Умер Боб – известный украинский саунд-продюсер и звукорежиссер Дмитрий Хомулко
12:23
Турция отпустила российский корабль с ворованным украинским зерном, МИД Украины вызвал посла
12:19
Сообщнику псевдосоветника главы "ДНР" в Новой Каховке сообщили о подозрении за похищение журналиста
12:07
В Николаевской области россияне ранили 18 гражданских за сутки
11:57
Польша планирует создать зерновой терминал для перевозки товара из Украины в Африку и Азию
11:48
Эксклюзив
Борис Джонсон
Даже без Джонсона Великобритания сохранит курс в поддержку Украины, - политолог Кулик
11:48
Петр Порошенко
Порошенко призывает срочно освободить от налогов взносы предприятий в пользу ВСУ и помощь семьям погибших и раненых на фронте
11:44
Лотерея в поддержку проекта "Мобильная эвакуация"
11:42
На фото Борис Джонсон
Борис Джонсон уйдет в отставку
11:41
В Харьковской области за сутки россияне убили двух человек и ранили еще одного
11:36
Эксклюзив
Николай Маломуж
Кремль опасается не только НАТО и Украины, но и движения против Путина в России, - генерал Маломуж
11:20
Эксклюзив
Западное оружие успешно работает в Украине: военные склады в тылу врага пылают, - Згурец
11:12
"Как нацисты во время Второй мировой": из музеев Мариуполя россияне похитили все ценные экспонаты, - горсовет
11:01
Эксклюзив
Некоторые защитники Азовстали потеряли до 50 кг, у большинства ампутированы конечности - жена бойца Азова Зарицкая
11:00
Жара в Киеве побила новый температурный рекорд
10:53
В Переяславе снесли монумент к 300-летию воссоединения Украины с Россией
10:50
На украинско-венгерской границе задержали контрабанду техники на $2,4 млн
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец
На формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели, - военный эксперт Згурец
10:40
В Николаевской области россияне за сутки обстреляли дома, ферму и поля с урожаем, есть разрушения
10:32
Руководители МІ5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы со стороны Китая
10:28
Новая кибератака на госорганизации: хакеры рассылают вирус под видом писем о вакансиях в САП
10:25
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Перспективы разблокирования украинских портов до конца войны нет, - советник главы МВД Денисенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV