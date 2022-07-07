Делать торги на использование своих вагонов для перевозки зерна на экспорт – это мародерство со стороны Укрзализныци, – эксперт по агробизнесу Сластьон

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Роман Сластьон отметил, что проблемы логистики являются ключевыми. Все мировые и украинские лидеры говорят об уменьшении продовольственного кризиса в мире и спасении аграрной отрасли в Украине, экспорт из которой составлял более 70% выращенных сельхозкультур.



"И сейчас есть огромные остатки зерна на складах, а еще будут большие запасы зерновых из нового урожая. Фактически, тот экспорт, который мы сформируем, нам при нынешних темпах вывозить следующие три года. И это создает вопрос для фермеров: нужно ли сеять дальше, если мы этот урожай будем вывозить три года", – объяснил эксперт.



Гендиректор УКАБ подчеркнул, что проблема в том, как мы можем вывозить, потому что сейчас морские порты заблокированы, но есть надежды на железную дорогу, на автоперевозки и речные порты Дуная.



"Так вот, динамика по Укрзализныце за последние месяцы очень не существенна, фактически застряли на уровне 700 тысяч тонн ежемесячно по экспорту по железной дороге, но при этом ставки и стоимость растут безумными темпами. Мы можем говорить о скандальном решении по повышению тарифов на 70% - это удар по аграрному бизнесу. Другой момент, что помимо стоимости тарифов на перевозку, то есть на использование локомотивов и инфраструктуры, есть еще одна очень важная составляющая – это использование вагонов. 6 июля был проведен аукцион, где ставка выросла в девять с половиной раз, с 2 000 гривен за сутки до 20 500 гривен максимальная ставка для экспорта Фактически люди становятся в очередь, чтобы спасаться и выживать, и на этом фоне это определенное мародерство со стороны железной дороги. делать торги на "билет выживания". Потому что при такой стоимости получается, что использование вагонов в обороте на 10 дней составляет 3 000 гривен на тонне, такой стоимости сейчас нет даже у сельхозпроизводителя на городе, где он получает 2 500-3000 гривен на тонну, а вагонная составляющая стоит 3000 гривен для экспорта", - заметил Сластьон.

4 июня в Минагрополитики сообщили, что с февраля Украина смогла экспортировать всего 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут элеваторов

25 июня в Румынии заявили , что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай

В Николаевской области 28 - 29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары

30 июня министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon смогут патрулировать районы Черного моря, если будет заключено соглашение о вывозе украинского зерна.

1 июля главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили разблокировку экспорта украинского зерна и кражу его Россией

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