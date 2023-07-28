Об этом информирует CNN .

Местные СМИ на этой неделе привлекли внимание к листовкам для беременных и мам в городе Ономити в японской префектуре Хиросима.

"Есть отличия в том, как мужчины и женщины чувствуют и думают. Одной из причин этого является структурная разница в мозге мужчин и женщин. Известно, что мужчины действуют на основе теорий, а женщины – на основе эмоций", – говорится в одной листовке.

Молодые матери якобы могут делать многое для удовлетворения своих мужчин, например массаж, ежедневно готовить, приветствовать их словами "добро пожаловать домой" и всегда улыбаться, а также ухаживать за детьми и выполнять домашнюю работу.

"Важно понимать отличия и распределять роли, прежде чем заметите, что мужчинам и новоиспеченным отцам нравится получать благодарность за выполнение основных задач, таких как мытье посуды, смена подгузников и ношение ребенка. Жены могут раздражать своих мужей, если они заняты уходом за ребенком, а не занимаются домашними делами", - говорится в листовке с советом женщинам не расстраиваться без причины.

Реакция общества

Как оказалось, эти листовки разработали в 2017 году по результатам опроса.

Пользователи соцсетей сразу отреагировали на такие "советы":

"Это плохо, что местные власти передают идею о том, что уход за детьми – это обязанность матери".

"Стресс является врагом во время беременности, но почему именно он атакует только женщин? Письмо опытной мамы новоиспеченному папе было бы, пожалуй, в сто миллионов раз полезнее".

"Листовки и опрос общественности, на котором они основывались, означают, что это то, что на самом деле думают мужчины. Большинство мужчин считают, что уход за детьми - это чье-то дело, а жены должны выполнять работу по дому - не пренебрегайте уходом за своими. мужьями, не огорчайте мужчин... Тогда лучше не выходить замуж".

Некоторые пользователи отметили, что, несмотря на поразительную женоненавистническую листовку, они отражают реальность японских устаревших гендерных норм и неравной нагрузки, которую несут женщины, - одна из причин, которую считают причиной постоянного падения рождаемости в стране.

Что сказала власть

Мэр города Юко Хиратани извинился и отметил, что листовки не учитывают настроения беременных женщин, матерей и других, кто занимается воспитанием детей. Он сказал, что правительство перестанет распространять листовки, поскольку у них есть высказывания, поддерживающие отношение и практики, стереотипные гендерные роли.

Сообщается, что Япония – это патриархальное, консервативное общество с низким уровнем гендерного равенства в политике и бизнесе. Многие женщины выбирают между карьерой и семьей, а мужчины не участвуют в уходе за детьми. Это приводит к снижению рождаемости, что ставит под угрозу социальную устойчивость страны. Правительство пытается стимулировать рождаемость, но эксперты говорят, что этого недостаточно.