Делаем всё для спасения наших людей. Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Мариуполе

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что в пятницу провел важную встречу по Мариуполю со всеми руководителями силового блока государства.

На встрече присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

"Главная тема – это Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей".

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