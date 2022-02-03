"Делаем все, чтобы закончился кризис двух стран": Эрдоган о готовности Турции принять саммит Зеленского и Путина
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины, передает Еспресо.TV.
"Наш визит пришелся на чувствительный период. Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что "некоторые безответственные заявления, опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ"
"Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место. Как я подчеркивал, Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран. Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или переговоров на техническом уровне". Поскольку Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", – отметил президент.
Он добавил, что должны быть исполнены Минские соглашения.
"Мы придаем большое значение СММ ОБСЕ в Украине в точке контроля конфликта на Донбассе. Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права", - подытожил Эрдоган.
- 29 ноября 2021 года Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией.
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