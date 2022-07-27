Делаем все, чтобы у оккупантовне оставалось никаких логистических возможностей, - Зеленский об обстрелах Антоновского моста
Будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины
Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем обращении.
"Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у кафиров не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы у них ни были планы - мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - говорится в обращении.
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