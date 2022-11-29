Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"К сожалению, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости. Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства - за первоначальное преступление. Преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. В это время все это началось", - сказал президент Украины.

Однако Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона уже работает над созданием трибунала.

"Чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал – в дополнение к Международному уголовному суду. И мы делаем все, чтобы создать такой трибунал. Именно этой задаче было сегодня посвящено обращение первой леди Украины к парламенту и народу Великобритании. Сейчас идет визит Елены в Соединенного Королевства. И от имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером в глобальных усилиях для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для возвращения справедливости", - говорится в обращении президента.

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