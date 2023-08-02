Делаем максимум, чтобы увеличить поставки систем ПВО, - Зеленский

Об этом говорится в вечернем видео-обращении Владимира Зеленского.

"Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, сейчас для РФ битва не только против нашей свободы и не только против нашего государства.

"Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим безумным нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился – ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует. Это очень-очень опасные надежды. В том числе и о продовольственной безопасности говорили сегодня с нашими послами - провел внеочередное совещание со всеми руководителями и руководителями украинских дипломатических учреждений", - заявил Владимир Зеленский.