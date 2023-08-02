Делаем максимум, чтобы увеличить поставки систем ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина работает над усилением ПВО
Об этом говорится в вечернем видео-обращении Владимира Зеленского.
"Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, сейчас для РФ битва не только против нашей свободы и не только против нашего государства.
"Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим безумным нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился – ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует. Это очень-очень опасные надежды. В том числе и о продовольственной безопасности говорили сегодня с нашими послами - провел внеочередное совещание со всеми руководителями и руководителями украинских дипломатических учреждений", - заявил Владимир Зеленский.
- В среду, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел "экстренную встречу" с украинскими дипломатами.
- В ночь с 1 на 2 августа русские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Есть повреждения в Киеве и в Одесской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.57
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное