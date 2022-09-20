Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"У этого процесса есть несколько составляющих. Первое, есть хищение чиновниками огромного количества, вагонами и контейнерами, гуманитарной помощи и дела публично не расследуются, но эти чиновники продолжают работать на государство. А наша волонтерская подгруппа, которая передала 105 автомобилей на армию, так к нам есть вопросы. Также к другим группам волонтеров, кто снабжал бронежилетами и закрывал другие военные нужды, к ним тоже есть вопросы. То есть это информационная бомба, которая перебивает реальные проблемы с гуманитарной помощью", - отметил волонтер.



Святослав Литинский считает, что на самом деле кто-то в кабинетах подумал, что волонтеры имеют какое-то доверие у общества и наверняка на следующих выборах будут участвовать самостоятельно или присоединятся к политическим движениям, поэтому и решили таким образом подорвать доверие к волонтерам.



"Третья составляющая этого процесса, многие полицейские и следователи охотно задействуют себя в подобных делах, чтобы не ехать на прифронтовые освобожденные территории для расследования военных преступлений россиян, а здесь выслуживают в надежде на новую звездочку на погонах, тем более из-за комендантских часов количество уголовных преступлений упало. Эти все три интереса сходятся, но они против интересов государства", - прокомментировал Литинский.

Напомним, последние недели правоохранительные органы зачастили в гости к волонтерам. Начались массовые обыски у людей, активно помогающих войску. В частности, 8 сентября правоохранители пришли с обысками к известному языковеду и волонтеру Святославу Литинскому.

А перед этим обыскивали волонтера Олега Яницкого.

30 августа во Львове суд избрал меру пресечения Олесю Дзиндре и Юрию Музычуку, которых обвинили в продаже автомобилей, предназначенных для фронта. Волонтеры отрицают свою вину и называют обвинение ложью.

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