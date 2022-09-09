Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог из Сум Виктор Бобиренко.

"Это провокации, их могут подбрасывать с целью дискредитации волонтерского движения. Это могут подбрасывать российские агенты, чтобы мы говорили, что есть какие-то мутящие волонтеры. Но это могут быть провокации и от Офиса президента, чтобы приуменьшить значение движения. Мы знаем, что есть разные волонтеры. Есть фонды при ОВА, а есть общественные организации. В Сумах - это конкуренты", - рассказал он.