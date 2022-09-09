Дела против волонтеров – это провокации, их могут совершать либо россияне, либо ОП, – политолог Бобиренко
Дела против волонтеров – это провокации с целью их дискредитировать. Это может делать либо Офис президента, либо российская сторона
Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог из Сум Виктор Бобиренко.
"Это провокации, их могут подбрасывать с целью дискредитации волонтерского движения. Это могут подбрасывать российские агенты, чтобы мы говорили, что есть какие-то мутящие волонтеры. Но это могут быть провокации и от Офиса президента, чтобы приуменьшить значение движения. Мы знаем, что есть разные волонтеры. Есть фонды при ОВА, а есть общественные организации. В Сумах - это конкуренты", - рассказал он.
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