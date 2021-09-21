Дела Майдана: суд отпустил под личные обязательства экс-командира львовского "Беркута"

Об этом сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.

Суд возложил на него следующие обязательства:

прибывать по каждому требованию в суд;

сообщать прокурору и суду об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями.

Суд не наложил на Пацеляка несколько обязательств, о которых просила прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.

По информации Адвокатской совещательной группы, экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года.



В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 нардепов и двое журналистов.

Пацеляк находился под домашним арестом.