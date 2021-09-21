Дела Майдана: суд отпустил под личные обязательства экс-командира львовского "Беркута"
Святошинский районный суд Киева избрал экс-руководителю львовского "Беркута" Ростиславу Пацеляку меру пресечения в виде личного обязательства
Об этом сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.
Суд возложил на него следующие обязательства:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- сообщать прокурору и суду об изменении места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями.
Суд не наложил на Пацеляка несколько обязательств, о которых просила прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.
По информации Адвокатской совещательной группы, экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года.
В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 нардепов и двое журналистов.
Пацеляк находился под домашним арестом.
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