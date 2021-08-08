Дела Майдана: Подозреваемых в похищении и убийстве Вербицкого выпустили из СИЗО
Подозреваемых по делу о похищении и убийстве активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого выпустили из СИЗО.
Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая в facebook
По ее словам, подозреваемых в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого выпустили из СИЗО из-за того, что им не было продлено меру пресечения.
"Судьи по делу похищения, пытки Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили сходит дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивался мера в двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершения преступления", - написала Худецкий .
Она добавила, что Новотного выпустили из СИЗО в 00:01 - только истек срок меры пресечения. В то же время, Мысливому было выдвинут новую подозрение.
"Охотника мы нашли в Печерском суде - он получил новую подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать его вновь под стражу уже по новой подозрением", - отметила Худецкий.
Оба подозреваемых были в розыске и задержаны в марте 2020 года. С момента задержания, Мысливый и Новотный находились под стражей.Им инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищения и пытки в 2014 году Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям. Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого.
- 6 августа сообщалось, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу .
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