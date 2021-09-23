Дела Майдана: организатор "титушек" Крысин получил второй приговор

Об этом в комментарии Укринформу сообщила прокурор Юлия Малашич.

"Суд приговорил (Крысина, - ред.) к 7 годам лишения свободы. И с учетом приговора Апелляционного суда города Киева 2018 года (речь идет о деле журналиста Вячеслава Веремия, по которой Крысину присудили 5 лет лишения свободы, - ред.), суд окончательно назначил наказание (Крысину в виде, - ред.) 8 лет лишения свободы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего и ему присужденао 500 тыс. грн ", - сообщила прокурор.



Крысин осужден по делу убийства "титушками" журналиста Веремия к 5 годам лишения свободы.

В июле суд освободил Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов.