Дела Майдана: обвиняемые в похищении Луценко и убийстве Вербицкого 7 августа могут выйти на свободу, - адвокаты
Обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу
Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы в Facebook.
Защитники обращают внимание, что 7 августа истекает мера пресечения двух обвиняемых по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, и убийство последнего - Сергею Мыслывому и Ивану Новотному.
21 июля коллегия судей Белоцерковского суда инициировала изменении подсудности.
4 августа Апелляционный суд вернул дело суда обратно. Заседание там назначили 5.08.2021 на 16-00, потом перенесли на 9-00 четверг. И оно тоже не произошло, потому что боковые судьи в отпуске.
Адвокаты отмечают, что две трети коллегии в отпуске. Никого из нее не отозвали. Повторное перераспределение не провели.
Поскольку истекает срок меры и нет заседания, обвиняемые выйдут на свободу.
С момента задержания, Мыслывый и Новотный находятся под стражей. Сейчас и Мыслывому, и Новотному инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищения и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям.
Отдельно Мыслывому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого.
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