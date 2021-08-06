Дела Майдана: обвиняемые в похищении Луценко и убийстве Вербицкого 7 августа могут выйти на свободу, - адвокаты

Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Защитники обращают внимание, что 7 августа истекает мера пресечения двух обвиняемых по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, и убийство последнего - Сергею Мыслывому и Ивану Новотному.

21 июля коллегия судей Белоцерковского суда инициировала изменении подсудности.

4 августа Апелляционный суд вернул дело суда обратно. Заседание там назначили 5.08.2021 на 16-00, потом перенесли на 9-00 четверг. И оно тоже не произошло, потому что боковые судьи в отпуске.

Адвокаты отмечают, что две трети коллегии в отпуске. Никого из нее не отозвали. Повторное перераспределение не провели.

Поскольку истекает срок меры и нет заседания, обвиняемые выйдут на свободу.

С момента задержания, Мыслывый и Новотный находятся под стражей. Сейчас и Мыслывому, и Новотному инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищения и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям.

Отдельно Мыслывому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого.