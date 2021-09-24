Дела Майдана: экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение в организации теракта и трех убийств

Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал совершение батальоном террористического акта. Он обеспечил незаконное неизбирательное применение специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим.

Такие действия экс-командира привели к убийствам 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, 3 лицам.

Подозреваемому инкриминируется организация:

превышение власти и служебных полномочий;

террористического акта;

незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;

умышленных убийств;

законченных покушений на убийства;

причинение умышленных тяжких телесных повреждений.