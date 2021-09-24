Дела Майдана: экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение в организации теракта и трех убийств
Сообщено о подозрении экс-командиру батальона "Беркут" в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в Киеве
Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый организовал совершение батальоном террористического акта. Он обеспечил незаконное неизбирательное применение специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим.
Такие действия экс-командира привели к убийствам 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, 3 лицам.
Подозреваемому инкриминируется организация:
- превышение власти и служебных полномочий;
- террористического акта;
- незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;
- умышленных убийств;
- законченных покушений на убийства;
- причинение умышленных тяжких телесных повреждений.
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